Марину Зудину заподозрили в том, что она «фанатеет» от Ксении Собчак из-за ее мужа-Богомолова

Марину не напугаешь, не остановишь. Она продолжает писать про «светскую жизнь» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Марина Зудина (вдова Олега Табакова) – мастер провокационных постов в Инстаграме. После их публикации она получает не только комплименты от поклонников, но и изрядную порцию критики от своих недоброжелателей. Дело не в том, что на её страничке в Инстаграме собираются «профессиональные» тролли и хейтеры. А в том, что Зудина видит себя не совсем так, как видят ее люди со стороны.

Недавно Марина разместила пост «немного о светской жизни Москвы…» После ухода из жизни Олега Табакова она стала чаще посещать разные светские мероприятия, называя их «незначительной частью жизни, которой живут творческие люди».

Марина рассказала, как эти мероприятия проходят в условиях пандемии. Во-первых, требуется вакцинация или ПЦР-тест. Приходить в масках на вечеринку, где будут «эмоции и бокалы с шампанским», нелепо. Высказалась она и о «пире во время чумы». Зудина пишет: «И во время войн люди влюблялись, радовались и рожали детей!». Во-вторых, все мероприятия проводятся на частные деньги, а не на деньги налогоплательщиков.

Отдельно рассказала о бале дебютанток Tatler, которое недавно посетила её 15-летняя дочь Мария Табакова. «Поверьте, эти юные девушки осознают, что приглашение их на это мероприятие связано с успехами и известностью их родителей. Я в возрасте Марии жила в двухкомнатной хрущевке с родителями и мечтала быть актрисой! У них изначально другой старт! И у моего сына был другой старт! Но это уже данность, и ее надо просто принять. А я начинала с нуля! Но от этого я не лучше и не хуже! Главное, как живешь и чего сам достигаешь» …

Этими словами она открыла ящик Пандоры. Одни ей напомнили, что во время эпидемии (холеры) Александр Сергеевич Пушкин не мог поехать в Москву к своей невесте Наталье Гончаровой. «А вы, господа, проводите бал...».

Другие как обычно прошлись по биографии Зудиной: «С какого нуля вы начинали? Я уверена, что большинству людей, идя по прямой честной дороге, каким бы талантом не обладал, никогда не получить того, что вы разом поучили! Расчет был великолепный! И все достижения сводятся к успеху О.П. (Табакова)».

Это любимое у хейтеров – успехи Зудиной и роль Табакова в них.

Но Марину не напугаешь, не остановишь. Она продолжает писать про «светскую жизнь»: «Мне кажется, что понятие «ярмарка тщеславия» не совсем точная формулировка по отношению к людям творческой среды. Среда, в которой я много лет общалась - это в основном бизнес и политика. Там не демонстрируют на фоне телекамер наряды, бриллианты, дорогие часы и прочие атрибуты «красивой жизни». Но там власть и большие деньги! И возбуждает этих людей только ещё большая власть и ещё большее количество денег. Поэтому я очень люблю творческую среду. Мы все много работаем и иногда имеем право порадовать друг друга нарядами, улыбками и хорошим настроением. А наше тщеславие удовлетворяется в большей степени успехами в работе, а не каратами, которые надеты на нас…»

И началось обсуждение: и про «ярмарку тщеславия», и про многое другое. Подписчики задали Зудиной вопрос «не в тему»: почему она «так фанатеет» от Собчак и после каждого поста Ксении, Зудина «первая несётся его комментировать» в комплементарной форме? И сами же ответили: потому что у Собчак - муж Константин Богомолов – режиссер. Одна поклонница Зудиной развила тему, мол, не стоит уличать Марину "в лизоблюдстве". Ей просто нравится Ксения, но и хочется участвовать в проекте Константина.

Вместо того, чтобы проигнорировать обсуждение актриса решила оправдаться: «Я не подписана на Константина, а с Ксенией мы подписаны друг на друга. Так что я не особо думаю, как угодить режиссеру».