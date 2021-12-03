«Призрак» из обители: Мажор сбежал из-под суда и 25 лет скрывался в подмосковных монастырях

Преступника без «следов» и документов удалось поймать после спецоперации отдела розыска ФСИН. Фото: пресс-служба УФСИН по Московской области

Когда мужчину вывели из гаража, он был похож на бродягу. Дешевенький свитер, тапки на шерстяные носки. Да и на свои 45 Павел Сафонов (имя изменено, - Авт.) не слишком-то выглядел. Уставшее лицо, полностью седой, с залысинами. А в 90-х он же - баловень судьбы, который мог себе позволить отжигать в самых пафосных московских клубах и гонять на дорогих тачках.

- Дурак. Давно надо было сдаться. Всю жизнь, лучшие годы, пробегал. 25 лет каждый день прятался и боялся, что найдут, - твердил Сафонов на допросах.

Действительно целая жизнь прошла под чужими именами, без семьи, в постоянном страхе.

БЛЕСТЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ

Паше повезло с родителями. Отец - подмосковный чиновник на высоком посту. (Семья тогда жила в Балашихе). На своего отпрыска денег не жалел. У мальчика было все. Учился в хорошей школе. Потом поступил в университет на престижный факультет. Готовился пойти по стопам отца, в госслужбу. А пока ночные клубы, тусовки, самые красивые девушки.

Но в 1996-м жизнь внезапно вошла в пике.

В тот день была «обычная» молодежная вечеринка на квартире у товарища. Модная музыка в кассетнике, много алкоголя (девочки предпочитали «Амаретто») и дорогих импортных угощений.

- В какой-то момент один из гостей сказал что-то жесткое о девушке, с которой пришел Сафонов. А тот тут же вызвал соперника «поговорить» на лестничную клетку, - рассказал сайту kp.ru один из тогдашних знакомых мальчика-мажора.

Разговор вышел коротким. Сын чиновника прихватил с собой из квартиры нож и с ходу налетел на соперника. Тот получил восемь ножевых ранений, но сумел спуститься вниз на несколько этажей, там позвонил в дверь и рухнул на пороге. Скорая приехала быстро. Парня спасли.

А 20-летний Павел Сафонов стал фигурантом уголовного дела по статье «покушение на убийство». Папа тут же включил все свои связи. Замять дело ему не удалось, зато получилось сделать так, чтобы парня не арестовали, а отпустили до приговора под подписку о невыезде. Спустя несколько месяцев дело передали в суд. И тут, как ни старался Сафонов-старший, отмазать сына не вышло. А перед последним заседанием, когда уже должны были огласить приговор, Павлу стало известно, что судья намерен дать ему реальный срок - 5 лет.

На суд он не явился. Отправили милиционеров домой - никого. Пропал бесследно. Искали, но не нашли.

В 2008-м Балашихинский суд приговорил Павла Сафонов заочно к 5 годам колонии строгого режима. Но это, конечно, так, формальность. Фигуранта-то и след простыл.

НЕЗАМЕТНЫЙ ТРУДНИК

Казалось бы - 25 лет прошло! Паша Сафонов мог за это время справить за взятки новый паспорт, сделать пластическую операцию, сбежать за границу и проживать где-то новую жизнь. А на самом деле все это время он оставался в Подмосковье, сделавшись максимально незаметным.

Несмотря на «срок давности» преступника продолжали искать. С 2008 года, с момента судебного приговора, этим занимался отдел розыска УФСИН России по Московской области.

И несколько месяцев назад оперативникам удалось выйти на след мажора.

- Мужчина все это время скрывался в различных монастырях Московской области, - рассказали kp.ru оперативники подмосковного УФСИН, искавшие беглеца. - Был трудником, то есть гостем, который добровольно и бесплатно выполнял какие-либо работы при монастыре. За это ему давали еду и кров.

Так ведь часто бывает - прибился к обители новый человек. Тяжело ему, что-то произошло в жизни, вот и потянулся он к вере. Сафонов о своем прошлом ни с кем не откровенничал. Но, как говорят, от работы не бегал

- Людям он постоянно назывался вымышленными именами, никаких документов не имел, - продолжают оперативники. - Никогда не заводил банковских карт, не заводил аккаунты в соцсетях. Словом, был настоящим «призраком».

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

Возможно, в какой-то момент Павел Сафонов решил, что его больше не ищут. И погорел он в итоге снова, можно сказать, из-за женщины.

В начале этого года приятели, так же работавшие при монастыре, познакомили Павла со Светланой (имя изменено, - Авт.). Два года назад она потеряла мужа. Тут и появился в ее жизни Павел - спокойный, работящий, непьющий. Между ними очень быстро завязались романтические отношения, и Сафонов впервые за многие годы уехал «в мир».

- Женщина устроила его в автосервис, который остался после смерти супруга. Несколько недель он трудился в боксе на территории гаражного кооператива, - говорят оперативники.

Над гаражом Сафонов обустроил небольшую жилую в комнату. Туда, как стало известно «КП», к нему пару раз приезжала в гости мать и самые близкие друзья юности. (В следствии подозревают, что с ними Павел все эти годы поддерживал одностороннюю связь, слал весточки. Сам он это не подтверждает).

Как именно удалось выяснить, что беглец из далекого 1996 года прячется в Сергиевом Посаде, сотрудники УФСИН не говорят. Мол, зачем же рассказывать преступникам секреты, которые помогут эффективней прятаться! Известно главное: чтобы подтвердить свои подозрения, мужчину пригласили в отдел полиции. (В это сложно поверить, но с людьми в форме он воочию столкнулся впервые за четверть века!). Сафонов по привычке назвался чужим именем, назвал «левую» дату рождения. Пробили по базам: нет такого человека и никогда не было.

- Сознался он не сразу, - рассказывает сотрудник УФСИН по Московской области, беседовавший с Сафоновым после его задержания. - Поначалу он был в шоке, не ожидал, что его вот так поймают. Но в итоге заговорил. Раскаяния по поводу нападения на приятеля в 1996-м я не видел. Он больше сожалел о себе. Говорил: я 25 лет своей жизни потратили на эти бега. Прятался по углам. А мог бы уже давно отсидеть те 5 лет или даже по УДО выйти года через четыре…

Решение Балашихинского суда из 2008 года уже приведено в исполнение - Павел Сафонов на 5 лет отправился в колонию строгого режима.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Почему преступнику не добавили срок

- С точки зрения закона это объясняется просто и никаких нарушений тут нет, - говорит адвокат Евгений Харламов, в прошлом - начальник криминальной полиции одного из районов Москвы. - На момент побега он не находился под стражей, не был осужден. Подписка о невыезде не попадает в число мер пресечения, за нарушение которых предусмотрена уголовная ответственность. Бежал бы из-под стражи, мог получить сверху еще до четырех лет.

- Насколько удивительно, что обвиняемый по особо тяжкой статье «Покушение на убийство» оказался под подпиской о невыезде?

- Вообще, для этого должны быть очень веские причины. В 1990-е в СИЗО фигурантов уголовных дел сажали очень даже запросто. Тогда изоляторы были переполнены, под арестом находились до 1 млн человек. Сейчас, насколько я знаю, около 400 тысяч. Кстати, до 2002 года решение об аресте принимали не суды, а прокуроры. Повторюсь: может, у прокурора и были какие-то доводы, чтобы отпустить молодого человека под подписку. Но вообще это довольно странное решение.

КСТАТИ

19 человек из федерального розыска

- По итогам региональной операции «Розыск», прошедшей в середине ноября, сотрудники УФСИН России по Московской области задержали 19 человек, скрывавшихся от правосудия, - рассказала начальник пресс-службы УФСИН России по Московской области Алеся Бегленко. - Все они находились в федеральном розыске.