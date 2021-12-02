Анна Попова: Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но успокаиваться рано. Надо прививаться

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный вопрос, который сейчас всех интересует – продолжающаяся четвертая волна коронавируса в России.

- Да, у нас волна четвертая. В разных странах по-разному: где-то пятая, где-то уже и шестая. У нас, на самом деле, это подъем сезонный, который мы прогнозировали и наблюдаем с середины сентября. И ключевое слово, что прогнозировали. Мы уже понимаем в определенной степени, так скажем, манеры нового нашего гостя планетарного масштаба - нового коронавируса. Он, как и предполагалось, обретает свою сезонность. И приходит к нам, как и другие сезонные вирусы - парагрипп, риновирусы, аденовирусы – во второй половине сентября.

Вместе с тем у нас отработаны и меры защиты. Известные давно санитарные меры. И мы их используем. И когда мы их используем хорошо, то есть, носим маски, избегаем большого скопления людей, моем руки, соблюдаем социальную дистанцию, мы, конечно же, меньше болеем. Потому что прерываем путь развития для вируса, не даем ему переходить от одного человека к другому. И когда он усиливается, обретает новые мутации, у нас уже есть вакцина – это отличает сегодняшний этап от всех предыдущих.

Свою положительную роль играет и значительное, хотя и недостаточное, число провакцинированных людей.

- Это в идеале, а в реальности вирус продолжает носиться по планете и по нашей стране.

- К сожалению, это так. Но пока популяция в мире, на планете недостаточно знакома с вирусом. Не все еще с ним встретились и он еще не со всеми встретился. И поэтому есть возможности ему разгуляться.

Что касается «разгула» вируса в Российской Федерации, то ситуация сейчас стабилизируется – это совершенно очевидно. После ноябрьского «пика», когда по решению Президента Российской Федерации были объявлены нерабочие дни, которые позволили в течение более семи дней снизить количество контактов, пошло плавное снижение количества инфицированных. Уже со второй недели ноября мы видим сокращение числа заболевших на 6-8%. Всего по итогам этого месяца - более, чем на 20%. А число положительных тестов в удельном весе всех выявляемых, всех сделанных тестов сократилось почти на 30%. Это говорит о стабилизации ситуации.

- Сколько времени это все будет длиться, когда уже пандемия закончится?

- Ровно до того момента, пока мы не поставим очень четкие, но практически непреодолимые барьеры для вируса – пока мы все не привьемся, пока у нас не создастся тот самый коллективный иммунитет, о котором мы все так мечтаем. Пока мы не будем четко соблюдать все санитарные меры, которые не дадут вирусу переходить от одного человека к другому.

- Анна Юрьевна у нас в редакции уже не первый раз, но сегодня почему-то меня не спросила: «Ну, и как ты? Привился?». А я хотел посоветоваться: правильно ли избрал для прививки институт эпидемиологии?

- А что спрашивать? Я знаю, что вы привились.

Центральный научно исследовательский институт эпидемиологии – это база научная и клиническая, имеющая все необходимые разрешения всех надзорных контрольных разрешительных органов на то, чтобы этой работой – вакцинированием - заниматься. И коллеги, они делают очень большую работу в рамках противодействия пандемии. Они развернули уже достаточно давно у себя прививочный пункт, он работает очень эффективно, с большой нагрузкой. И они еще и анализируют, они ведут всех тех, кого прививают, они наблюдают за ними: кто заболел и кто не заболел, кто как перенес вакцину. Но вы, слава Богу, здоровы. И я очень рада, что вы хорошо себя чувствуете.

- Анна Юрьевна, по некоторым данным у нас в России привито 50% взрослого населения, да? На ваш взгляд, остальные не хотят? Что им мешает? Как вы считаете, большая ли в стране группа убежденных антипрививочников? Наблюдают ли за ними?

- К сожалению, за ними наблюдают в стационарах в большей степени, что печально. Иногда это наблюдение заканчивается не самым благоприятным образом. Это нельзя не отметить.

Но я бы хотела сказать, что даже тот удельный вес вакцинированных и переболевших, который есть, он уже поменял интенсивность и структуру вот этой четвертой волны заболевания. В отличие от волны прошлой осенью, когда первичный диагноз пневмония ставился каждому пятому-шестому пациенту, сегодня ставится лишь восьмому-девятому. Ситуация стабилизировалась, но успокаиваться рано. Надо вакцинироваться.