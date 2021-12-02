Нобелевский лауреат Константин Новоселов: «Наука сильно недооценена в обществе, поэтому важна любая поддержка»

Профессор Манчестерского университета, член Британского королевского общества Константин Новоселов получил всемирную известность, когда в 2010 году стал лауреатом Нобелевской премии по физике. В России ученый создал две лаборатории, занимающиеся инновационными разработками, и стал сопредседателем недавно учрежденной научной премии «Сбер». Новая премия будет ежегодно отмечать выдающиеся исследования в области биологии, медицины, IТ, математики, физики, химии, астрономии и других областей науки. Претендовать на нее могут как российские, так и зарубежные ученые. Победители в трех номинациях каждый год будут получать по 20 миллионов рублей. Эти средства помогут ученым сосредоточиться на дальнейших исследованиях, не отвлекаясь на поиски дополнительных источников финансирования.

Инвестиции в фундаментальную науку возвращаются медленно: по словам Новоселова, иногда проходят десятилетия, прежде чем научное открытие находит практическое применение и начинает приносить пользу обществу. Тем ценней поддержка бизнеса, предоставляющего ученым возможность продолжать свои изыскания.

- Мне кажется, наука в принципе очень недооценена в обществе. Остальные области деятельности дают результат значительно более быстрый. Скажем, технологии - в течение двух-пяти лет. А в науке вы работаете, работаете, и дай бог, если через пару лет опубликуете результаты, а когда вы сумеете довести до конкретного применения — вообще непонятно. Может быть, и не сумеете. Вашими результатами могут напрямую никогда не воспользоваться - только опосредованно. Из-за этого общество обращает мало внимания на науку и финансирует ее по остаточному признаку. Поэтому любое внимание важно и ценно, тем более в России, где ученые живут не слишком хорошо, а научных премий не так много. Считаю, что моя обязанность как ученого поддерживать такие инициативы, - рассказал Константин Новоселов в интервью «Коммерсанту».

Ученые заставляют мир двигаться вперёд, и это неоспоримый факт. Многие научные открытия, сделанные не ради практической пользы, а в порыве исследовательского энтузиазма, впоследствии кардинально меняли нашу жизнь к лучшему. Мы стали дольше и комфортнее жить, научились летать в космос и передавать информацию за одно мгновение. За всем этим стоят годы исследовательского труда. Именно поэтому так важно поддерживать научные разработки еще на начальном этапе, в том числе и открывая для ученых новые источники финансирования.

- «Сбер» планомерно занимается продвижением и поддержкой науки в России, и такая премия - логическое продолжение такой работы. Эта премия для них - не самый большой вклад в науку на фоне всего остального, что они делают на этом фронте. Это одна из уникальных компаний в России и в мире, и такое нужно ценить, - считает профессор Новоселов.

Россия всегда славилась своими мощными научными школами. С развалом Советского Союза, в 80-х – 90-х годах, «утечка мозгов» на Запад стала реальной проблемой для страны. Многие ученые уехали за рубеж, чтобы продолжать свои исследования в более комфортных условиях. Сегодня ситуация меняется: многие вернулись обратно, а у подрастающего поколения молодых российских ученых горят глаза и кипит жажда открытий. Но если не поддерживать этот интерес и не создать единую систему, научная работа может затихнуть.

- Мне всегда нравится работать с ребятами из России. Мне импонируют их позитивный настрой и глубокие фундаментальные знания. Оба эти компонента очень важны, - отмечает Нобелевский лауреат. - Наука в России развивается, я вижу множество сильных научных очагов, проблема лишь в том, что отдельные очаги могут погаснуть, поэтому очень важно, чтобы они соединялись вместе, контактировали и представляли собой единую систему. Так что потенциал и перспективы есть, но это необходимо развивать.

На Западе, особенно в университетах США, существуют фонды, куда меценаты – крупные компании и просто богатые люди, желающие помочь науке - вносятся пожертвования. Такая система могла бы, по мнению ученого, очень помочь российским вузам.

- Большинство университетов в США существует на endowment — сформированной за счет пожертвований части имущества. Российским вузам такая система очень бы помогла. Я вижу, как они крутятся, придумывают, как выжить. Создание такой системы помогло бы им иметь гораздо большую свободу действий, - уверен Новоселов.

В нашей стране тоже есть свои меценаты, и они готовы помогать отечественной науке. Совместно со своим коллегой Денисом Бандуриным, одним из самых перспективных молодых ученых-физиков Манчестерского университета, Константин Новоселов создал в России научную лабораторию. Она занимается разработкой «умных» материалов, способных менять свои свойства и функциональность под воздействием окружающей среды. Такие материалы могут, например, применятся для производства нейроморфных компьютеров – вычислительных машин нового типа, созданных по принципу строения головного мозга человека. Средства на работу лаборатории Нобелевского лауреата выделил бизнесмен Владимир Потанин. Благодаря его поддержке научные исследования будут полностью финансово обеспечены на пять лет вперед.

- Это тот самый случай, когда частные деньги были напрямую вложены в науку, за что хочется сказать огромное спасибо, - говорит Новоселов.

Благодаря таким неравнодушным людям, как Владимир Потанин, и научным премиям, как «Сбер», в стране создаются научные лидеры. Однако, прежде всего наука должна поддерживаться на государственном уровне.

- Хочу подчеркнуть: задача любого государства - не только создавать лидеров, но и обеспечивать общий высокий уровень научных исследований, - убежден Нобелевский лауреат.