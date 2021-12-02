Что волонтеры делают в новой Госдуме

Нижняя палата парламента обновилась почти наполовину - и эксперты стали внимательно следить за работой нардепов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 2 декабря, в Международном мультимедийном пресс-центре Россия-Сегодня прошел организованный ЭИСИ круглый стол «Реновация Государственной Думы РФ: волонтерский трек». В обсуждении участвовали глава Комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев и первый зампред этого же комитета Игорь Кастюкевич, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, глава Центроштаба «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова и зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева, зампред Комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш и директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский.

Вела дискуссию глава департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицина.

Нижняя палата парламента обновилась почти наполовину - и эксперты стали внимательно следить за работой нардепов. Идет неделя волонтерства, совпадающая с региональной неделей в Госдуме. На этом фоне участники мероприятия обсудили реалии волонтерского движения и роль парламентской поддержки. Станут ли волонтерские практики коммуникации основой для их общения депутатов с избирателями? И что такое «Волонтерство новой волны»?

КАК ПОМОЧЬ НКО

Ольга Амельченкова рассказала о том, как опыт волонтерства помогает ей в работе в Госдуме:

- Волонтерство и работа депутат схожи. У них цель одна: оказание помощи людям, но у депутата больше инструментов для эффективной помощи. Передо мной несколько задач стояло, когда стало понятно, что я буду депутатом. Нужны максимально доступные формы коммуникаций. Чтобы легко было связаться со мной. У меня появился телеграм-канал с онлайн-приемной, это пользуется популярностью. Мы договорились с ЕР, что в каждой приемной партии поставят стенды с моими контактами. Ко мне за эти дни уже поступило около тысячи обращений граждан, и не только из Ленинградской области. Вторая задача — команда. И тут я пошла по волонтерскому пути. Депутат может принять до 40 помощников на общественных началах. Мы решили, что отбор должен быть максимально открыт. Я запустила всероссийский конкурс на отбор помощников, получила более 400 заявок поступило. Сейчас завершаем отбор, тестируем на предмет знания системы госуправления. Третья задача - выбор комитета. Я более 10 лет занимаюсь сферой НКО — и пошла в комитет по общественным организациям. А на Всероссийским форуме сообщества запустила соцопрос руководителей НКО по основным проблемам, с которыми они сталкиваются. Вчера подвела итоги. Знаю как выстраивать работу, опираясь на них. Была задача связанная с принятием бюджета — и я стала соавтором поправки, нам удалось на 1 млрд увеличить поддержку НКО по сравнению с прежней суммой. И 42 НКО получат прямую помощь по линии субсидий. Много обращений связано с исторической памятью с поисковой деятельностью.

Сейчас главное - не «заорганизовать» волонтерство.

РАЗВИВАТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ

Артем Метелев поведал о том, как осмысляется и отрабатывается тема волонтерства:

- Приход такого числа общественников в Госдуму делает ее другой. Мы ведь не перестаем заниматься своими социальными проектами. Если говорить о барьерах и дополнительных мерах поддержки, то важна тема страхования добровольцев. Еще в 2020-м году я обращался в Госдуму с этой темы. Ведь люди рискуют, а они часто ничем не защищены. «Единая Россия» поддержал мой законопроект. Мы отправили его в правительство для заключения, чтобы внести в повестку в следующем году. Важна инфраструктура. Форуме в Манеже мы начали с конференции Добро-центра. Такие открывать надо во всех городах. Мы понимаем, что половина волонтеров действует по наитию. Но им нужны помещения, и преодоление непонимания местных чиновников. У нас ведь более 700 организаций, который подключаются в 400 городах. Для такой инфраструктуры нужны средства. Третья тема — провели выездное заседание комитета ГД по молодежной политике. У нас шесть заместителей министров присутствуют — и мы обсуждаем с ними тему добровольчества. Из-за ковида правила игры меняются постоянно, и учреждения нередко не готовы, чтобы к ним приходили НКО и волонтеры . Директора не готовы нести ответственность перед СЭС и прочими. При том пациенты хосписов, например, привыкли к своим волонтерам, и это проблема большая, психологическая, Мы договариваемся о четких правилах, чтобы этот барьер был снят. Было бы здорово, если бы появился дополнительный день к отпуску — как раньше давали за донорство. Это инструмент, который привлечет сотни тысяч новых людей. Вообще 17 мер поддержки волонтеров мы разработали - и бесплатный медосмотр, и доступ в учреждения культуры и на спортивные объекты. В понедельник в Госдуме пройдут парламентские слушания, посвященные волонтерском движению, вести их будет спикер Володин, будут представители всех фракций и коллеги из регионов и из волонтерских организаций.

Гражданская ответственность в обществе растет.

БЕРИТЕ ПРИМЕР С ВОРОНЕЖА

Игорь Кастюкевич рассуждал о помощи волонтерам в регионах:

- В стране много добрый людей делающих добрые дела. Политическая подоплека значения не имеет тут. Что такое депутат новой волны, общественник-депутат? Вот в Воронеже выявили проблему бесплатного проезда для волонтеров, доставляющих медикаменты больным или иную помощь в период пандемии. Вышли с инициативой, мэр Воронежа поддержал, ребята имеют бесплатный проезд сегодня. Во многих регионах подключились. Это говорит об интеграции самых разных организаций. Сейчас активно работаем с победителями конкурса «Лидеры России». Юридическую помощь волонтеры получают— подключаются профессиональные юристы. У волонтеров не должна болеть голова по поводу того, где найти горячие обеды, чтобы отвезти их девочкам, которые работает в колл-центрах департамента здравоохранения и принимают звонки по ковиду. Желающих помоч довольно много. Комитет госдумы по молодежной политики сейчас готовит законодательные инициативы, в том числе о страховании волонтеров.

НОВАЯ ВОЛНА

Жанна Рябцева размышляла о том, чем отличаются депутаты-общественники от своих коллег:

- Я и представитель ОНФ, и депутат, важно и то, и другое. Мы как депутаты действуем быстро. Вот в Свердловской области, чтобы купить препараты, людям приходится ездить в ближайший город за сто с лишним километров, а большинстве своем это пожилые люди, они стали заложниками монополиста, который не дает развивать аптечную сеть. Такое обращение пришло ко мне. Один телефонный звонок в минздрав Свердловской области - и вот уже определили место, где будет аптечный пункт, и уже сегодня нашли провизора, который будет работать в такой аптеке.

Да, в Госдуме депутаты новой волны отличаются — мы дружнее, веселее, больше общаемся друг с другом, оперативно делимся опытом принятия решений. Нас узнают не по депутатским значкам, а по реальным делам. Я лично не хочу забронзоветь. Да, я депутат — но я президентский депутат. На государственному уровне принято решение — дать возможность общественникам поучаствовать в политической жизни страны. И наша задача максимально сохранить волонтерский настрой. Мы можем сделать это вместе и наши горизонтальные связи очень важны

ФИЛЬТР ЭМПАТИИ

Владимир Самокиш общался из Томска, где проводил региональную неделю:

- Главное в волонтере, который пришел во власть — он прошел фильтр эмпатии, доказал, что ему не все равно, и что он может делать реальные дела. Такой и должна быть власть. Когда мы предложили это президенту, он нас поддержал - чтобы во власти было больше волонтеров.

Что касается регулирование волонтерской деятельности. Важно не скатиться в ситуацию, когда говорят, что ты пошел в волонтеры, чтобы получать плюшки и морковки. Я как донор со стажем в 10 лет иногда слышу: ты кровь сдаешь, чтобы на бесплатный проезд заработать. Это обидно и это не правда. Важно то, что сказала Жанна — мы, несколько десятков представителей волонтерских организаций в Госдуме, мы некую мини-фракцию из себя представляем, где более скоростное общение.

Так как мы пришли группой, нам проще строить свою деятельность. И важно поддерживать в себе волонтерский настрой на разных уровнях власти? А еще мои бывшие коллеги по бизнес-цеху иногда приходят на помощь, чтобы не зависеть напрямую от решения местных властей. Например, когда в том же Томске волонтеры смогли ездить бесплатно по городу - это коллеги-бизнесмены оперативно обеспечили. Еще мы поддерживаем фестиваль моды где участвуют модели-инвалиды.

ПЕРЕСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Виктор Потуремский обобщил услышанное:

- Разговор связан с интересным социальным явлением, которое стремительно развивается. Мы видим пример достаточно быстрой перестройки политической системы. Власть волонтерству уделяла большое внимание в последние годы, но концентрированное звучание тема получила в условиях пандемии. И за полтора года социальное явление от гражданской инициативы смогло оформиться в четко выраженный политический тренд с поддержкой на высшем уровне. Пик внимания общества к волонтерам совпал с пиком пандемии. Волонтерство отвечает на четко сформированный запрос: запрос на солидарность и общую судьбу. При том пандемия нанесла удар по социальной, групповой идентичности, по нормам поведения. В 2020-м общество было растеряно — а волонтерство стало четким ответом. Приобрело массовый характер, возникало масса инициатив снизу. И возникало оно вне заказных центров. Но и поддержку со стороны власти, политических партий они стали получать довольно быстро.

При том волонтерство вне идеологии. Его само можно смело назвать новой идеологией. Оно связывает общество и задает представление о том что такое хорошо и что такое плохо. Там есть некий вшитый предохранитель и со стороны граждан легко определяется: настоящая волонтерская инициатива или поддельная. В 2020-м на волонтерских площадках принимали участие люди, которые идеологические противники, а волонтерство их объединяло. Волонтерство в свою орбиты втягивает многих. В 2020-м стало ясно: волонтерство нуждается в политической поддержке. Депутаты хорошо чувствуют запрос: это сопереживание людям, опыт и компетентность. активная коммуникация с людьми. Если депутат участвует в общественных инициативах которые маркируются как безвозмездная помощь людям — это имеет большой эффект. Сейчас волонтерство - критерий отбора в новую политическую элиту.