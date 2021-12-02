Шойгу назвал лучшие воинские коллективы и вручил им госнаграды

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу вручил государственные награды лучшим воинским коллективам Вооруженных сил России. Фото: mil.ru

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу вручил государственные награды лучшим воинским коллективам Вооруженных сил России.

- Это знак признания вклада ваших воинских коллективов в укрепление обороноспособности государства, обеспечение его безопасности и национальных интересов, - заявил министр на церемонии, которая прошла в атриуме Национального центра управления обороной России.

Указами президента России "за заслуги в обеспечении безопасности, укреплении обороноспособности государства, подготовке квалифицированных военных кадров и отличия, проявленные личным составом в ходе выполнения служебных задач" в этом году награждены 13 воинских коллективов.

Орденом Жукова награждены: Пятая общевойсковая армия Восточного военного округа, Военно-космическая академия имени Можайского и Новосибирское высшее военное командное училище.

Орденом Нахимова награждена: 31-я Краснознаменная дивизия подводных лодок Северного флота.

Орденом Александра Невского награжден: Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко.

Корабельные чаши вручили коллективам: Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флота, Каспийской флотилии, атомному подводному крейсеру «Владимир Мономах» 25-й дивизии подводных лодок ТОФ.

Полковые чаши получили из рук министра: 121-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, 104-й десантно-штурмовой полк.

Остальным воинским коллективам приказано брать пример с передовиков, которые отличились в укреплении обороноспособности нашего государства.

СПРАВКА "КП"

Полковая (корабельная) чаша - знак воинской доблести, вручаемый воинским формированиям. Чаша символизирует единство, сплоченность, воинского братства. Первую полковую чашу получила в ноябре 2018 года 112-я ракетная бригада Западного военного округа – единственное семиорденоносное соединение Вооруженных сил России.