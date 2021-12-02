Неизлечимо больная Татьяна Лазарева сообщила о главном

Татьяна Лазарева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Татьяна Лазарева с недавних пор стала активным блогером. После того, как ее карьера телеведущей забуксовала, артистка сосредоточилась на собственных проектах. Она старается поднимать важные для женщин темы.

Татьяна Лазарева не так давно пообщалась с психотерапевтом Катериной Мурашовой. Дамы обсудили нынешних молодых людях, которые не хотят выходить из зоны комфорта. По мнению женщин, многим удобнее "жить за пазухой у родителей и никуда не двигаться".

"В том предсказуемом мире, в котором жило мое поколение, все было понятно, планово и стабильно... А сейчас жизнь абсолютно непредсказуема, да еще и быстро меняется. Поэтому наряду с теми, кто рвется в жизнь и готов брать на себя ответственность, много тех, кто робеет и старается как можно дольше засовывать голову в песок", - рассуждает телеведущая в блоге.

Она призналась, что ее порадовала реакция подписчиков, которые принялись активно обсуждать животрепещущую тему. "Что за счастье иметь таких великолепных подписчиков. Веселит то, как некоторые пишут, мол, всегда любила и уважала Лазареву, но тут с ее гостьей согласиться не могу. Господи, да это же и есть самое главное - сохранять свое мнение, уметь его высказывать несмотря на давящие привычки, стандарты и авторитеты. Сопротивляться и слушать себя - это и есть внутренняя свобода, которая так радует меня", - отметила звезда.

Стоит отметить, что сама Татьяна старается сохранять жизнелюбие и оптимизм. И это несмотря на то, что в последние годы ей пришлось столкнуться и с проблемами в личной жизни, и узнать о своем недуге.

Недавно стало известно, что Лазарева развелась с мужем Михаилом Шацем. Немаловажную роль сыграла в разрыве ее неизлечимая болезнь, с которой звезда борется более семи лет. Она страдает язвенным колитом, периодически сталкиваясь с обострениями и ремиссией. Из-за недуга Татьяна подсела на антидепрессанты. "У меня всегда было скачкообразное настроение. Как только я начинала пить эти лекарства, все было хорошо. Спустя два-три месяца лечения меня начинала бесить терапия. Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем", - сообщала Лазарева.

Сразу после развода она находилась на грани нервного срыва. "С возрастом вызовов становится все больше, испытаний становится все больше. Нужно помнить, что ты первый для самого себя, что никто о тебе не побеспокоится, кроме тебя самого. Главное, не превращаться в тряпку. Я тогда была истощена морально, довела сама себя", - делилась она сокровенным.