«Мама выпила и замерзла, папу ударило током»: Маргарита Суханкина рассказала, как погибли родители ее приемных детей

Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина воспитывает двоих приемных детей. Фото: Инстаграм.

Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина - мама двоих приемных ребятишек. Ее история - пример для многих людей, мечтающих о детях, но не решающихся на усыновление. В 2013 году певица взяла из детдома мальчика и девочку. Ее дочке Валерии было три года, а сыну Сергею - четыре. В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» Суханкина рассказала, почему она сделала выбор в пользу приемных детей вместо суррогатного материнства.

Маргарита дважды была замужем, но оба брака распались. Певица страстно мечтала стать мамой, но врачи запретили ей рожать по состоянию здоровья. Перед тем, как решиться на усыновление, Суханкина посоветовалась со своими родителями.

- Мы как-то с мамой сидели и смотрели одну из программ про деток. Мне на тот момент уже запретили рожать – уже были проблемы по здоровью. Сказали: «Забудь! Либо суррогатное материнство, либо как-то еще, но сама ты не выносишь». Это было как приговор, потому что материнский инстинкт во мне кричал, - вспоминает 57-летняя певица.

Родители Маргариты поддержали ее решение. Вариант с суррогатным материнством она отмела с самого начала.

- Как ни крути, все равно – это чужое. И вообще, зачем? Если в детских домах живет такое количество уже готовых деток, которые ждут, тянут руки и говорят: «Пожалуйста, возьмите меня», - говорит Маргарита.

Певица очень хотела удочерить девочку, но никак не могла ее найти. Однажды она увидела по телевизору сюжет про своих будущих детей — Валерию и Сергея. Их отца и мать лишили родительских прав, и малыши попали в детский дом. Артистка поехала за детьми в Тюмень и поняла, что обязательно должна стать им мамой.

В 2013 году певица взяла из детдома двоих детей. Ее дочке Валерии было три года, а сыну Сергею — четыре. Фото: Инстаграм.

Несколько лет назад один из телеканалов разыскал биологических родителей Леры и Сережи и снял их в ток-шоу. По словам Маргариты, она хорошо подготовилась к этому испытанию и предупредила своих детей.

- Это была искусственно созданная ситуация. Страха у меня не было. Я собирала каждую бумажку. На каждый чих у меня был документ. Когда детям было 9 и 10 лет, я с ними поговорила. Все им рассказала, - вспоминает артистка.

Певица предложила сыну и дочке увидеться с отцом и матерью, но они не захотели. Сейчас их родителей уже нет в живых.

- Сейчас их биологических родителей уже нет в живых. Мама выпила и замерзла, а папа залез в какой-то дом, когда вышел из тюрьмы. Его ударило током насмерть. Сын сразу сказал, что не хочет увидеть своих родителей. Прямо ни секунды не задумывался, - призналась певица.

Дети Маргариты выросли умными и талантливыми, артистка ими очень гордится. Недавно певица рассказала в Инстаграме, что на осенних каникулах Валерия и Сергей участвовали в первенстве России по городошному спорту среди юношей и девушек. Суханкина с удовольствием делится на своей странице снимками детей и часто рассказывает подписчикам об их успехах.