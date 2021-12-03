Когда день прожит не зря или что такое волонтерство

По статистике Минэкономразвития РФ, за последние годы количество волонтеров в нашей стране увеличилось в 5 раз! Сегодня в сфере внимания добровольцев — не только благотворительность и «социалка», но и экология, культура, медицина, спорт и т. д. По данным ряда исследований, волонтерством — в том или ином виде — хотя бы изредка, время от времени, занимается до 80% россиян!

Откуда такая всеобщая тяга к добрым делам на бескорыстной основе? Почему все больше людей участвуют в волонтерских проектах и гордятся этим?

Обо всем этом мы поговорим в нашем радиомарафоне, посвященном Международному дню волонтера, который с 2017 года по указу Президента РФ стал официальным днем добровольчества и в нашей стране.

Итак, 4 декабря с 12 до 15 часов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы обсудим:

- историю волонтерского движения в нашей стране,

- направления волонтерского движения – социальное, экологическое, медицинское, серебряное и т.д.,

- какими бывают волонтеры и почему они ими становятся,

- как создаются волонтерские организации,

- что такое корпоративное волонтерство,

- как пандемия повлияла на волонтерское движение в России и как появилась акция #МЫ ВМЕСТЕ,

- есть ли будущее у добровольчества.

Наши гости в студии:

- Илья Чукалин, глава Фонда президентских грантов;

- Елена Тополева-Солдунова, председатель Общественного совета при Минтруде России, директор некоммерческой организации «Агентство социальной информации», председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО;

- Павел Савчук, председатель Российского Красного Креста;

- Артем Метелев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров;

- Ксения Разуваева, руководитель Федерального агентства по делам молодежи;

- Татьяна Баланчук, руководитель Благотворительного фонда Русской медной компании;

- Владислав Овчинников, директор Волонтёрского центра Русской медной компании;

- Анна Бушлякова, управляющая по корпоративным программам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России.

Присоединяйтесь к радиомарафону «Комсомольской правды»! Вместе мы сделаем этот мир добрее!