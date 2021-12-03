Когда день прожит не зря или что такое волонтерство

По статистике Минэкономразвития РФ, за последние годы количество волонтеров в нашей стране увеличилось в 5 раз! Сегодня в сфере внимания добровольцев — не только благотворительность и «социалка», но и экология, культура, медицина, спорт и т. д. По данным ряда исследований, волонтерством — в том или ином виде — хотя бы изредка, время от времени, занимается до 80% россиян!
Откуда такая всеобщая тяга к добрым делам на бескорыстной основе? Почему все больше людей участвуют в волонтерских проектах и гордятся этим?
Обо всем этом мы поговорим в нашем радиомарафоне, посвященном Международному дню волонтера, который с 2017 года по указу Президента РФ стал официальным днем добровольчества и в нашей стране.
Итак, 4 декабря с 12 до 15 часов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы обсудим:
- историю волонтерского движения в нашей стране,
- направления волонтерского движения – социальное, экологическое, медицинское, серебряное и т.д.,
- какими бывают волонтеры и почему они ими становятся,
- как создаются волонтерские организации,
- что такое корпоративное волонтерство,
- как пандемия повлияла на волонтерское движение в России и как появилась акция #МЫ ВМЕСТЕ,
- есть ли будущее у добровольчества.
Наши гости в студии:
- Илья Чукалин, глава Фонда президентских грантов;
- Елена Тополева-Солдунова, председатель Общественного совета при Минтруде России, директор некоммерческой организации «Агентство социальной информации», председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО;
- Павел Савчук, председатель Российского Красного Креста;
- Артем Метелев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров;
- Ксения Разуваева, руководитель Федерального агентства по делам молодежи;
- Татьяна Баланчук, руководитель Благотворительного фонда Русской медной компании;
- Владислав Овчинников, директор Волонтёрского центра Русской медной компании;
- Анна Бушлякова, управляющая по корпоративным программам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России.
Присоединяйтесь к радиомарафону «Комсомольской правды»! Вместе мы сделаем этот мир добрее!