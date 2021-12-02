В Крыму будут развивать паломнический туризм

Одним из самых посещаемых мест в Крыму является музей-заповедник «Херсонес Таврический» Фото: Мария БЕРК

Новый национальны маршрут «Христианский Крым» появится в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». О развитии туристско-паломнического направления в Республике Крым говорилось на встрече заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко и Митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).

«В настоящее время мы ведем масштабную работу по проектированию макротерритории «Крым». Сегодня есть уникальный шанс при планировании учесть исторические достопримечательности, православные храмы и монастыри, которые привлекают большое количество людей и учесть все их инфраструктурные особенности», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер напомнил о важности организации для туристов и паломников транспортной доступности, доступного и комфортного проживания, формирования разнообразных туристических программ. Он отметил, что одним из самых посещаемых мест в Крыму является музей-заповедник «Херсонес Таврический».

«Ежегодный турпоток туда составляет около миллиона человек», - сказал Дмитрий Чернышенко.

О работе, которая ведется на территории историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», подробно рассказал митрополит Тихон. По его словам, здесь планируется создать музей античности и Византии, Центр Археологии, музей истории Крыма и музей христианства, а также Центр для талантливых детей и молодежи гуманитарной направленности.

«Необходимо подготовить круглогодичные маршруты для отдыха и духовного обогащения наших граждан», - резюмировал Дмитрий Чернышенко.

По итогам встречи он дал ряд поручений, в том числе предусмотреть развитие туристско-паломнического направления в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и разработать национальный туристический маршрут «Христианский Крым».

Представители Ростуризма, которые присутствовали на встрече, отметили, что туроператоры заинтересованы в разработке подобных маршрутов и предрекли им популярность у туристов.