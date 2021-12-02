Развод отменяется? Настя Ивлеева отдыхает вместе с бывшим мужем Элджеем на Кипре

- Эмиграция, - коротко подписал снимок с бывшей женой Элджей. Фото: Инстаграм.

Звезда «Орла и решки» Настя Ивлеева и рэпер Элджей снова вместе: экс-супруги проводят время вдвоем на Кипре. Несколько дней назад музыкант отправился в эту страну на отдых, а теперь к нему присоединилась и бывшая жена. В Инстаграме телеведущая и музыкант снова публикуют фотографии друг друга. И, судя по их счастливым лицам, совместное времяпрепровождение доставляет им обоим огромное удовольствие.

Сначала бывших супругов заметили в ресторане «Matsuhisa» пятизвездочного отеля Amara Hotel. Российские туристы узнали звездную пару, сидящую за одним из столиков заведения. Настя и Элджей о чем-то увлеченно беседовали, не обращая ни на кого внимания. А спустя несколько часов они поделились совместными снимками на своих страницах в Инстаграме. На фото Настя и ее экс-супруг позируют на фоне отеля с бокалами в руках.

- Эмиграция, - коротко подписал снимок с бывшей женой Элджей.

- Кого только не встретишь не в России, - пошутила в своем посте Настя.

- Кого только не встретишь не в России, - пошутила Настя, публикуя совместный снимок с экс-супругом. Фото: Инстаграм.

Поклонники 30-летней телеведущей тут же принялись обсуждать, что же это значит. Неужели развод отменяется? Некоторые подписчики предположили, что Ивлеева и Элджей снова вместе. Ни блогерша, ни музыкант на вопросы подписчиков не отвечают, и свое воссоединение не комментируют. Впрочем, не исключено, что экс-супруги решили возродить былую дружбу и просто приятно проводят время вдвоем.

Настя Ивлеева и Элджей (Алексей Узенюк) расстались весной этого года. Супруги долго скрывали свой развод и объявили о разрыве только в августе. По словам бывших супругов, они разошлись без скандалов. Телеведущая и музыкант поделили имущество: дом в Подмосковье и дорогие автомобили отошли к Насте. О причинах своего развода Элджей и Ивлеева не рассказывают. По словам телеведущей, им в браке стало слишком спокойно и не интересно. По ее мнению, это пагубно сказалось на их творчестве. Ивлеева призналась, что ее отношения с Элджеем стали напоминать чувства брата и сестры, поэтому они приняли решение расстаться.

Поклонники уверены, что Ивлеева все еще любит своего бывшего мужа. В этом они убедились, исследовав в Инстаграме интерьер квартиры звезды шоу «Орел и решка». Кухню Ивлеевой по-прежнему украшают снимки бывшего мужа, которые она повесила на дверь холодильника. Почему-то Настя до сих пор не решается снять и выбросить последние напоминания об экс-возлюбленном.