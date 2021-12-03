Халат, бутылки, средство для мытья посуды: Пользователи TikTok выбрали необычные новогодние подарки

В Тик Ток выбрали самые необычные подарки.

Если вы еще не знаете, что подарить друзьям или родным на Рождество и Новый год, то можете воспользоваться идеями, которые популярны сейчас в TikTok.

Пользователи соцсети не только начали делиться предпраздничными советами, но и голосовать за самые оригинальные, на их взгляд, предложения.

Представительницам прекрасной половины человечества, которым надоело ходить в спортивный зал в однотипных, скучных спортивных костюмах, предлагается подарить тренировочное платье. С виду это платье как платье, но под юбкой есть еще и шорты. Модницы говорят, что, накинув жакет, в таком платье можно отправиться не только в фитнес-центр, но и на свидание, и если дело после него не дойдет до интима, то про шорты никто и не узнает. Стоит такая модель почти $40.

Домохозяйкам блогеры советуют приобрести чудодейственное чистящее средство для посуды. Паста The Pink Stuff розового цвета содержит в себе пищевую соду, мелкие кристаллы кварца, силикат натрия и мыло и очищает любую поверхность. Более 260 миллионов пользователей TikTok посмотрели ролик, где женщина очищает старую сковородку от гари и копоти за каких-то пару минут при помощи именно этого чистящего средства. Стоимость подарка - $15.

Третье место в рейтинге занял женский халат, одним движением превращающийся в элегантную блузу. В описании сказано, что этот предмет гардероба особенно подойдет тем, кто работает удаленно. Производители утверждают, что знают, «как перенестись из спальни в зал заседаний за считанные секунды». Оказывается, что поверх нижнего белья или пижамы нужно надеть этот халат, фасон верхней части которого не отличим от стандартного ансамбля офисной работницы. Стоит такое удовольствие $70.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Любителям правильного питания или страдающим от непереносимости лактозы советуют подарить кухонный гаджет для производства веганского молока. Стоит аппарат $200 и может «доить» для вас молоко из сои, овса или кокоса.

Чрезвычайно популярны также многоразовые бутылки для воды с встроенными в них ароматизаторами жидкости, продающиеся по цене от $5 до $15 (в зависимости от объема и цвета). В эту цену не входят расходники – порошки, которые придают воде цвет, вкус и аромат.