Писатель Антон Чехов. Фото: ru.wikipedia.org

Мы уже рассказывали о том, что лекторий «Dостоевский» - проект, созданный при участии Российского фонда культуры - начал размещать в интернете короткие анимированные фильмы о мировой истории и культуре. Каждый длится всего 22 минуты, но в них умещается главное, что нужно знать о важнейших событиях и людях прошлого. Уже вышли фильмы «Первая мировая война за 22 минуты», «Ленин за 22 минуты», «Пушкин за 22 минуты», «Лев Толстой за 22 минуты», «Достоевский за 22 минуты», «Французский импрессионизм за 22 минуты», «Серебряный век за 22 минуты», «Смута за 22 минуты» и другие. Их можно увидеть не только на YouTube-канале проекта, но и на сайте лектория.

А теперь практический каждый 22 минутный фильм сопровождается документальными фильмами и лекциями для более глубокого погружения в материал. Один из таких циклов «22 минуты + документальный фильм + лекция+ мультфильм» посвящены биографии и творчеству Антона Павловича Чехова.

Кого из любимых женщин Чехов называл «крокодилом»? Какого писателя он считал идеалом? Сколько марок собрал он за всю жизнь? Была ли у него внебрачная дочь? Какой новый стиль драматургии создал Антон Павлович? Какое оно, счастье Чехова? Ответы на эти и многие другие вопросы - в ролике.

17 января в Таганроге, на Полицейской улице, в доме купца 2-ой гильдии Павла Егоровича Чехова родился «человек без селезенки». Нет, конечно же, ручки, ножки, и даже селезёнка у мальчика Антона присутствовали. Это один из его псевдонимов. Всего у Чехова в начале литературной карьеры их было больше пятидесяти.

В ролике поднят извечный вопрос о приоритетах Чехова. «Медицина моя законная жена, а литература – любовница. Когда надоест одна, я ночую у другой. Не будь у меня медицины, то я свой досуг и свои лишние мысли едва ли отдавал бы литературе», - так Антон Павлович спустя годы, в письме издателю Алексею Суворину образно расставлял все точки.

Доктор-антидепрессант, Чехов умел поднять настроение и читателю, и пациенту. Насморк? Заварите трын-траву! Кашель? Не кашляйте денька три-четыре, сразу пройдет. Многие современники считали Антона Павловича Чехова пессимистом, но пошутить Чехов любил с детства. Да и сам считал себя вполне весёлым человеком…

Отличным дополнением к «Чехову за 22 минуты» станет мини-документальный фильм с участием лучшего «чеховеда» страны - Эрнеста Орлова, заместителя директора ГМИРЛИ имени В.И. Даля. Орлов рассказывает о том, как строится мифологизация образа Антона Павловича и как отличить легендарное от реального, какие афоризмы действительно принадлежат авторству Чехова, а где народный вымысел, какие манеры были у писателя, и даже как применялся «фотошоп» в его фотографиях.

В анимированной лекции журналиста и писателя Игоря Оболенского раскрывается сложная тема взаимоотношений писателя с женщинами. Кто же из них был его музой и сколько их было? Какие реальные женщины скрывались за образами в его произведениях? Вместе с Игорем Оболенским можно приоткрыть завесу в личную жизнь писателя.

А филолог и литературовед Ася Занегина продолжает раскрывать тайны самых интересных литературных произведений. Вслед за тайной «Пиковой дамы», Ася рассказала про «Самый страшный рассказ Чехова».

Еще одно дополнение к курсу – короткий ролик , в котором наглядно видно, что Чехов был тем еще юмористом, способным на остроумные письма, меткие афоризмы, розыгрыши и пикантные шутки.