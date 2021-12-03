Доходы Чубайса во время работы в «Роснано»: 1 млрд рублей в год и постоянный рост зарплаты

Бывший председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

ПОЛУЧАЕМ МИЛЛИАРДЫ, А ДОЛГИ ПЛАТИТЬ НЕЧЕМ

Свежий скандал с «Роснано», пожалуй, слышали все. Напомним, в конце ноября госкомпания объявила, что ей нечем отдавать долги. На биржевом языке это называется техническим дефолтом. Получается, за время существования «Роснано" вчистую потратила 130 млрд рублей государственных вложений и еще 148 млрд займов по кредитам и облигациям. При этом 1 декабря корпорация должна была отдать держателям облигаций 4,7 млрд рублей. Компания тянула до последнего, но на флажке избежала дефолта: в первый день зимы «Роснано» объявило, что долг выплачен. Откуда взялись деньги, не сообщается, но всем понятно, что из госбюджета.

Вообще-то компания «Роснано» с самого начала своего существования практически ничего не зарабатывала. Чего не скажешь о ее руководстве. Откроем официальную отчетность: с 2010 по 2014 годы компания публиковала сведения об имуществе и доходах высокого начальства. Так вот, зарплата председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса в те времена равнялась в среднем 20 млн рублей в год. То есть 1,7 млн рублей в месяц. Тех еще рублей, докризисных, когда доллар стоил тридцатку.

При этом Чубайс вовсе не жил на одну зарплату: общий доход главы «Роснано» каждый год превышал 200 млн рублей. Банковские вклады, ценные бумаги, торговля земельными участками - в общем, крутился, как мог. Вот доходы Анатолия Борисовича, официально опубликованные на сайте госкорпорации:

Доходы Анатолия Чубайса в бытность руководителем Роснано Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Итого за пять лет общий доход Чубайса - 1 млрд 104 млн рублей, из них зарплата на посту главы «Роснано» - 102,2 млн рублей. А теперь открываем финансовые показатели и смотрим: чистый убыток «Роснано» за эти же пять лет составил 65,2 млрд рублей. Выводы об эффективности работы менеджера делайте сами.

2020 год. Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс во время панельной дискуссии на Гайдаровском форуме. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"У НАС ОЧЕНЬ МНОГО ДЕНЕГ"

Коллеги Чубайса тоже были не обижены деньгами. Зарплаты членов правления (в разные годы их было от пяти до девяти человек) превышали 15-17 млн рублей в год. Среди них выделялся аскетизмом Владимир Аветисян, который проработал в «Роснано» четыре месяца в 2013-м году и получил за это время жалких 1,8 млн рублей. При этом в отчете об имуществе этого заместителя Чубайса значились 96 автомобилей, домов, земельных участков, катеров, снегоходов и прочих необходимых для достойной жизни вещей. Зачем ему 13 мотоциклов Harley Davidson, а также по четыре «Мерседеса» и «Феррари», топ-менеджер не пояснил.

После 2014 года руководители «Роснано» решили, что нечего нам заглядывать в их карманы и прекратили раздражать общественность регулярными отчетами о доходах своих сотрудников. Но не перестали баловать себя и коллег огромными деньгами. Так, пять лет назад Счетная палата сообщала: в 2014-2015 годах Управляющая компания "Роснано" выплатила топ-менеджерам вознаграждений на 8,09 млрд рублей. При этом роснановцы получали многомиллионные комиссии за успех (это официальное название премии) даже за участие в проектах, которые принесли компании убытки. Чубайс объяснял это тем, что премии за убыточные проекты "могут быть полезны для мотивации специалистов". Какой щедрый, лояльный начальник!

А чего бы и не заплатить, когда "у нас очень много денег" (фраза Чубайса с корпоратива на встрече 2016 года). Не только руководство, но и обычные сотрудники «Роснано» получали баснословные зарплаты. «Расходы на оплату труда в расчете на одного человека за пять лет увеличились более чем в девять раз», - констатировали аудиторы Счетной палаты в 2016 году. В допандемическом 2019 году среднемесячная зарплата работников "Роснано" достигала 640 тысяч рублей — больше, чем в других институтах развития. А в 2020 году компания потратила еще 828 млн рублей на всевозможные вознаграждения своим сотрудникам. За исключительно плохую работу: последний год работы Чубайса оказался и самым провальным в истории "Роснано", компания потерпела убыток в 52,9 млрд рублей.

Что касается зарплаты самого Чубайса в этот период, то его доходы после 2014 года засекречены. Однако кое-какие данные в прессу периодически просачивались. Например, писали, что в 2015 году его зарплата выросла вдвое - до 40-45 млн рублей в год. И то верно: рубль-то упал, хлеб да свекла подорожали, пора бы и прибавку получить! А в 2017 году, по данным СМИ, зарплата Чубайса подскочила еще в четыре раза — в среднем до 160 млн рублей в год. Если это правда, то за шесть последних лет работы в "Роснано" он получил около 700 млн рублей.

В 2014-2015 годах Управляющая компания "Роснано" выплатила топ-менеджерам вознаграждений на 8,09 млрд рублей. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Но одно дело зарплата, а другое - доход. По данным Forbes, в 2015 году Чубайс получил 1 млрд рублей от продажи имущества паевого инвестиционного фонда «Перспективные компании», который он основал вместе со своим другом Борисом Минцем (ныне обвинен в растрате 30 млрд рублей и скрывается в Лондоне). Таким образом, доход Анатолия Чубайса в 2015 году превысил 1 млрд рублей.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В общем, чем хуже, неэффективнее, убыточнее российская госкорпорация, тем выше зарплата ее руководства. Более того - чем глубже она падает в финансовую яму, тем более высокие зарплаты и премии назначают себе неэффективные менеджеры.

Зато новому руководству, которое сменило команду Чубайса в декабре 2020 года, сразу стало понятно, как бороться с убытками: снизить огромные зарплаты! Вот фразы из финансовых отчетов компании за разные кварталы 2021 года:

1 квартал: «Влияние на суммарный финансовый результат за отчетный период оказало уменьшение управленческих расходов».

2 квартал: «Управленческие расходы снижены на 39%»

3 квартал: «Расходы на управление снизились на 1 млрд рублей»

Но было поздно. Если на нынешнем начальстве сэкономить можно, то миллиарды, которые осели в карманах прежнего руководства, уже не вернуть.

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