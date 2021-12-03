В России на 25% подорожали мандарины: что будет с ценами к Новому году

В России подорожали мандарины. Фото: Мария ЛЕНЦ

В России подорожали мандарины. Они постоянно под Новый год дорожают. Но новость в том, что нынче они серьезно выросли в цене в сравнении с прошлым декабрем — аж на четверть.

По данным Руспродсоюза, в опте стоимость кило мандаринов за год выросла на 20 рублей. В рознице, особенно вне сетей, разрыв с прошлым годом еще больше. К концу ноября мандарины на прилавках стали стоить уже примерно как виноград — в среднем около 165 руб. за кило.

Что случилось? Мандарины к нам приезжают в основном из Турции, Марокко, ЮАР и Абхазии. Абхазские — самые дешевые. Следом по цене — турецкие.

В ближайших к моему дому магазинах марокканских мандаринов — хоть завались. По цене эдак 180-190 руб. Но я лично их не люблю. А вот абхазских — тех самых, которые у многих наших граждан все еще ассоциируются с «запахом Нового года», - так и не нашла. Продавцы говорят — сократились поставки.

И правда, как следует из данных Государственного таможенного комитета Абхазии, экспорт мандаринов из Абхазии в Россию сократился более чем вдвое. Год у них нынче неурожайный. За 2020 год к нам приехало 68 тысяч тонн абхазских мандаринов — рекорд за десять лет. А за 2021-й, по оценкам, поставят всего-то около 27 тысяч тонн.

С турецкими мандаринами тоже не все хорошо. С ноября наш Роспотребнадзор ввел запрет на поставки одного из крупных турецких производителей. Никакой политики — просто избыток одного из пестицидов, который может вызвать отравление. «Забаненная» компания — не единственный поставщик к нам турецких мандаринов. Но в целом объемы импорта оттуда упали.

Эксперты называют и еще кучу причин, по которым мандарины дорожают. Они, впрочем, не отличаются от тех, по которым растут в цене другие продукты. Увеличилась стоимость перевозки, то же - с упаковкой, цены на мировых рынках растут…

Что будет совсем близко к Новому году? Комментаторы угрюмо говорят, что дешевле мандарины явно не станут, а вот насколько еще подорожают — вопрос темный, есть сдерживающий фактор в виде платежеспособного спроса населения, который растет явно медленнее, чем цены на продукты. Продавцы в фруктово-овощных лавочках рядом с моим домом, однако, уверены, что хорошие мандарины под Новый год разберут, несмотря на цену.

Ешьте яблоки, дамы и господа. Они, говорят — и Росстат это подтверждает, — в сравнении с прошлым годом рубля на 3 подешевели.

КАЛЬКУЛЯТОР

А так за год изменились цены на другие фрукты

Бананы +10%

Апельсины +9%

Груши +8%

Виноград -2,5%

Яблоки -5%

(Данные Росстата, октябрь 2021 г. к октябрю 2020 г.)