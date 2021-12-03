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Дом. Семья3 декабря 2021 11:43

Гороскоп на декабрь 2021 от Татьяны Лукашевич: «В декабре ждите необычайные стрессы в любовной жизни. И дальнейший, увы, рост инфляции»

Что же несет нам последний месяц тяжелого 2021 года. Публикуем гороскоп от Татьяны Лукашевич
Евгений ЧЕРНЫХ
Евгений ЧЕРНЫХ
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Что же несет нам последний месяц тяжелого 2021 года. Публикуем гороскоп от Татьяны Лукашевич

Что же несет нам последний месяц тяжелого 2021 года. Публикуем гороскоп от Татьяны Лукашевич

Фото: Shutterstock

- Главное небесное событие – полное солнечное затмение, - говорит kp.ru Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой гороскоп лучший!», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда». - Оно произойдет 4 декабря в знаке идеологии и духовного развития Стрельце в оппозиции с Черной Луной из знака Близнецы.

- Затмения, солнечные ли, лунные, еще в древности считались весьма опасными для людских судеб. Чем грозит нам это?

- Трудно разобраться и понять, где правда, а где ложь. Опасность пойти не по тому пути, найти ложного учителя, получить неверную информацию. Могут появиться новые идеологические течения, заведомо ошибочные или целенаправленно ложные.

Иногда будет казаться, что мы живем в королевстве кривых зеркал. Неприятные новости, касающиеся высокопоставленных персон. Черный пиар.

Вторая особенность этого месяца – соединение Венеры и Плутона, которое часто провоцирует фанатичную одержимость партнером, страсть, финансовую зависимость. Но также дает возможность заработать. При умении правильно сориентироваться в сложной финансовой ситуации.

Третья особенность – Венера разворачивается в ретроградное движение, что даст шанс многим парам восстановить разрушенные отношения. Банкротства банков и других финансовых организаций.

Четвертая - квадрат Урана и Сатурна практически весь месяц приведет к еще более высокой инфляции, дефициту некоторых продуктов питания и других ресурсов. Старые правила будут вызывать раздражение и протест, но безрезультатно.

Пятая – квадрат Марса и Юпитера может усилить воинствующие настроения, когда кто-то меряется сами знаете чем. Возможны военные конфликты.

АСТРОКАЛЕНДАРЬ

3 декабря – соединение Марса и Луны. День повышенной конфликтности и травматичности. Будьте внимательнее за рулем.

4 декабря – новолуние и солнечное затмение в знаке Стрельца, соединение Меркурия с точкой затмения в оппозиции к Черной Луне. Любую полученную информацию следует анализировать самостоятельно. Ложные идеалы, ошибочные мнения, театр абсурда. Не доверяем на слово без достаточной аргументации и проверки.

6 -7 декабря – секстиль Марса и Плутона, оппозиция Солнца и Черной Луны. Нарастание воинствующих настроений во имя ложных идеалов. Негативные события, касающиеся президентов и других высокопоставленных персон.

7-8 декабря – квадрат Марса и Юпитера. Военные провокации, усиление агрессии. Повышенные амбиции, желание настоять на своем, превышение своих полномочий.

9 декабря - квадрат Марса и Луны. День повышенной конфликтности и травматичности. Не рекомендуется проводить плановые операции. Будьте внимательнее за рулем.

10 -27 декабря – соединение Венеры и Плутона. Многие почувствуют фанатичное влечение к партнеру, усилится желание чувственного наслаждения, безумства из-за любви. Можно проверить своего партнера на адекватность. Также необычайные стрессы в любовной жизни. В финансовых вопросах возможность больших заработков, но также и потерь из-за высоко рискованных операций.

11 декабря – Солнце квадрат к Нептуну. Повышенная впечатлительность и подверженность влиянию других людей. Упадок жизненной энергии, слабость, депрессивное настроение. Склонность к самообману. Скандалы с высокопоставленными персонами. Опасность отравлений, передозировка наркотических средств.

13 декабря - Марс входит в Стрелец. Мужчины почувствуют прилив энергии. Меркурий входит в Козерог. Мышление становится более конкретным, хороший период для аналитической работы, оформления официальных документов, составления бизнес-планов, отчетов.

17 декабря - оппозиция Марса и Луны. День повышенной конфликтности и травматичности. Не рекомендуется проводить плановые операции. Будьте внимательнее за рулем.

19 декабря – полнолуние в знаке Близнецы. Появится информация, которая ранее скрывалась. Публичные скандалы, сплетни. Хороший день для проведения рекламной компании.

Венера разворачивается в ретроградное движение в знаке Козерог. К вам могут вернуться как бывшие возлюбленные, так и забытые долги.

21 декабря – день зимнего солнцестояния, Солнце переходит в знак Козерога. Необходимо поддержать свой иммунитет, заняться своим позвоночником, а также долгосрочными планами. Время тьмы заканчивается, световой день постепенно начинает прибывать.

23-30 декабря – квадрат Сатурн – Уран. Сильные эмоциональные напряжения, стремление к свободе, недовольство насаждаемыми правилами и ограничениями. Законы, ограничивающие наши свободы.

Возможны проблемы с электричеством, интернетом, криптовалютами. Усиление инфляции, проблемы в банковской системе, дефицит продуктов питания и других ресурсов.

25 декабря - Квадрат Марса и Луны. День повышенной конфликтности и травматичности. Не рекомендуется проводить плановые операции. Будьте внимательнее за рулем.

26 декабря – секстиль Меркурий-Нептун. Мечтательность, новости о благотворительности, удача в морских путешествиях, поездки к морю, творческое воображение, интуитивное восприятие информации.

29 декабря – Юпитер переходит в знак Рыбы. Хороший день для зачатия.

Секстиль Марс-Сатурн, соединение Меркурий- Венера, соединение Меркурий-Плутон. Новости, касающиеся банковской системы и крупного бизнеса, единение цели и действий, прикладываемые усилия принесут хорошие возможности

31 декабря- Соединение Марса и Луны. День повышенной конфликтности и травматичности. Будьте внимательнее за рулем. Опасность пожаров.

Предупрежден – значит, вооружен!

ГороскопО РАЗНОМ