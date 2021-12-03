Вместо тура на Пхукет я куплю себе браслет: В России резко выросли продажи роскоши и дорогой техники

По сравнению с аналогичным периодом 2020-го мы с вами купили на треть больше часов Фото: Shutterstock

Пандемия - это время собирать камни. Причем драгоценные! Об этом говорит сухая статистика. Росстат подсчитал, на что мы тратили деньги в первые девять месяцев нынешнего года. И оказалось, что по сравнению с аналогичным периодом 2020-го мы с вами купили на треть больше часов, на четверть - ювелирки, мобильных телефонов и автомобилей. Заметно подросли продажи прочей дорогой техники - компьютеров, стиральных машин, холодильников (подробнее см. «Только цифры»).

Мы, конечно, уже не первый раз слышим (и пишем) о том, что в пандемию россияне стали активнее тратить деньги. Один только ажиотаж на рынке жилья чего стоит. Но что расходы выросли так сильно - это все же сюрприз! Почему же в тяжелые времена мы не откладываем нажитое, а скупаем предметы роскоши — часы, ювелирку?

- А кто это - «мы?» - ответил вопросом на наш вопрос Игорь Николаев, директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты». - Скупает роскошь не так много людей, у которых действительно есть деньги и большие доходы. Более того, в 2020 году их накопления увеличились из-за того, что прекратились поездки за рубеж. А на путешествия тратились огромные деньги, миллиарды долларов и евро (до пандемии российские туристы расходовали за границей $35 млрд в год, - Ред.). Поэтому, даже если у кого-то доходы чуть сократились, миллиарды остались непотраченными. И эти деньги нашли свое приложение в предметах роскоши.

Но ведь выросли продажи холодильников, телефонов - их покупают не только богачи, сэкономившие на билетах за океан! Здесь экономист объясняет ситуацию тем, что в нынешнем году наши доходы стали выше, чем в прошлом. К тому же нельзя забывать, что такой рост продаж мы видим по сравнению с прошлым годом, во многом провальным для торговли.

- В прошлом году экономика упала на 3%, в этом году будет рост более 4%. Заплаты в реальном выражении по статистике выросли примерно на 8%, - говорит Игорь Николаев. - Однако я бы повременил с выводами о том, что у нас все замечательно. Это просто специфика 2021 года, «отскок». Очень сомневаюсь, что с учетом резкого роста инфляции в 2021-м году россиян ждет повышение реальных доходов. В следующем году сопоставимый рост продаж уже будет невозможен.

КОНКРЕТНО

Рост продаж роскоши и дорогих товаров за девять месяцев 2021 года

Часы +37,5%

Мобильные телефоны +27,9%

Ювелирные изделия +26,6%

Легковые автомобили +24,8%

Компьютеры +18,9%

Аудиоаппаратура +15,1%

Стиральные машины +14%

Холодильники и морозильники +11%

Фотоаппаратура и фототовары +7,3%

Телевизоры +2,5%

По данным Росстата. Продажи сравнивались с аналогичным периодом 2020 года в сопоставимых ценах (с учетом инфляции).