Россия и Сан-Марино отменили визы: Как добраться и что делать в карликовой стране

Крепость на горе Титано - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: Shutterstock

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Сан-Марино Лука Беккари поставили подписи под соглашением об отмене виз между двумя странами. Это событие Беккари назвал «подтверждением и без того прекрасных отношений между двумя странами».

Теперь граждане государств могут беспрепятственно въезжать на территорию друг друга, оставаясь в гостях до 90 дней каждые полгода.

ПОЧЕМУ ИМЕННО САН-МАРИНО

Отношения России и Сан-Марино сильно продвинулись вперед в период пандемии. Власти страны не стали дожидаться, пока им перепадут вакцины, централизованно закупаемые Евросоюзом вакцины. Вместо этого они закупили партию «Спутника V» - российская вакцина до сих пор не признана в Евросоюзе. Это не помешало запустить вакцинацию в Сан-Марино российским препаратом. Результаты превзошли все ожидания: «Спутник» оказался самой эффективной вакциной из тех, что использовали в Сан-Марино. А тут есть и Pfizer, и Moderna. Но именно российский препарат показал эффективность в 95,9% против госпитализации.

Граждан Сан-Марино прививали "Спутником V", который здесь показал замечательные результаты во время пандемии. Фото: REUTERS

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕЗВИЗОМ

Сан-Марино со всех сторон окружен территорией Италии. Больше того, в карликовом государстве нет международного аэропорта, который мог бы принимать хоть сколько-нибудь большие самолеты.

Так что паковать чемоданы рано. Шенгенскую визу для Италии никто не отменял, а без нее попасть в Сан-Марино простому россиянину все равно невозможно. Единственный выход — прилететь в страну на небольшом частном самолете. Для таких воздушных судов в Сан-Марино аэропорты найдутся.

А вот граждане карликового государства смогут воспользоваться безвизом без ограничений.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О САН-МАРИНО

Это одна из самых маленьких стран в мире — по занимаемой площади Сан-Марино занимает 190 место в мире. Зато претендует на звание старейшего на планете в нынешних границах. Свою историю Сан-Марино ведет аж с 301 года нашей эры. Считается, что основал его бежавший от римского императора Диоклетиана христианин по имени Марино. Он был канонизирован еще при жизни, а республика, выросшая из основанного им поселения, получила его имя. Конечно, на протяжении всей истории Сан-Марино было под влиянием, а чаще и в полной зависимости от Италии, но формально в ее состав никогда не входила.

Несмотря на карликовые размеры государства, в Сан-Марино есть на что посмотреть. Фото: Shutterstock

Понять масштабы этой страны русскому человеку непросто. Легче всего делать это через сравнение. Площадь Сан-Марино — это примерно пара районов Москвы. Сложите Южное Бутово и Ясенево — и вот уже почти вся земля, которую занимает Сан-Марино.

С населением все еще более красноречиво. В карликовом государстве примерно 33,5 жителей. А в самом густонаселенном районе российской столицы Марьине живет 253 тысячи. Так что все санмаринцы могли бы переселиться на Якиманку или в Куркино.

Сан-Марино сейчас не состоит ни в Европейском союзе, ни в НАТО, но страна входит в Еврозону и даже может печатать собственные евро, а ее граждане без дополнительных виз передвигаются по всей Европе.

ЧТО СМОТРЕТЬ В САН-МАРИНО

Как в любом итальянском городе (а отличий между Сан-Марино и их соседями, положа руку на сердце, немного) здесь есть, чем заняться туристу: церкви, музеи, средневековые здания. И это не считая вкусной еды и красивых видов.

Главная церковь города (столица страны называется так же) носит неоригинальное название Базилика Сан-Марино и посвящена все тому же святому, легендарному основателю страны. Вместе со всем историческим центром города базилика включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Но, пожалуй, главная достопримечательность страны — так называемые три башни. Это средневековые крепости, возведенные на трех вершинах горы Монте-Титано, на склоне которой расположена столица страны. Башни Гуаита, Честа и Монтале изображены на флаге и гербе Сан-Марино и считаются символами независимости страны.