Владимир Кехман надеется объединить два МХАТа к 90-летию Татьяны Дорониной

Кехман сообщил, что заказал «масштабный аудит» финансово-хозяйственной деятельности своих предшественников Фото: Влад КОМЯКОВ

Владимир Кехман не исключает объединения МХАТ им. Горького с МХТ им.Чехова. По его словам, это именно то, о чем мечтает президент театра Татьяна Доронина. При этом Кехман говорит, что не знает, кто "тот человек, который может две труппы сплотить". Это явно не он.

Из ближайших планов Владимир Кехман пообещал восстановить все спектакли Татьяны Дорониной и вернуть в репертуар, как он выразился, «золотую коллекцию МХАТ»: спектакли «Васса Железнова», «Вишневый сад», «Три сестры» (эта постановка требует «возвращения в исходящее положение»), «Гамлет» и «Белая гвардия». Пообещал за два года «сделать лучшую коллекцию детских спектаклей Москвы».

- Репертуар еще формируется. Нам помогает Минкульт и Правильство РФ, мы начали зарабатывать, - сказал генеральный директор МХАТа телеканалу «Россия 24». – «Женщины Есенина» (спектакль по книжке Захара Прилепина) уже проданы.

Кехман сообщил, что заказал «масштабный аудит» финансово-хозяйственной деятельности своих предшественников. В начале следующего года обнародует результаты. На днях он уволил руководителя художественно-постановочной части, тот не справился с заданиями нового директора.

В каждом своем интервью Владимир Кехман говорит о 5-6 миллиардах рублей, которые пойдут на ремонт МХАТа - обновление верхней и нижней механизации, расширение оркестровой ямы, оснащение современной видеоаппаратурой, светом, звуком – 50 лет в театре большого ремонта не было. Появится попечительский совет, который поможет деньгами.

Журналистка телеканала «Россия 24», спросила: МХАТ и МХТ могут объединиться, хотя бы в теории?

- Татьяна Доронина говорит, что это ее мечта, - сообщил Кехман. - Но решение должна принимать министр Ольга Любимова. Я не знаю, как управлять коллективом в случае объединения двух театров, когда будет 200 артистов. И как сделать «единство индивидуальностей», как их сплотить.

Выяснилось, что гендиректор МХАТ им. Горького ведет переговоры с худруком МХТ им. Чехова Константином Хабенским о совместном праздновании 125-летия МХАТ в октябре 2023 года. Уже договорился о встрече. «Надеюсь, что он (Хабенский) как творческий лидер МХТ сделает нам какое-то очень интересное предложение», — сказал Кехман. Что он имел в виду – осталось загадкой. При этом Кехман выразил надежду, что в день празднования 125-летия МХАТ на сцену выйдет президент театра Татьяна Доронина, которой к тому времени как раз исполнится 90 лет.