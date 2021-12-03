«Символичное» фото Сергея Лаврова стало хитом соцсетей: «Русский юмор и сарказм»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала необычное фото главы ведомства Сергея Лаврова, которое стало хитом в соцсетях, собрав тысячи комментариев.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала необычное фото главы ведомства Сергея Лаврова, которое стало хитом в соцсетях, собрав тысячи комментариев.

Захарова запечатлела Лаврова, который готовился к очередным двусторонним переговорам на полях совета министров иностранных дел ОБСЕ. Собственно, в нашем дипломате ничего необычного нет, он просто сидит за столом и изучает подготовленные помощниками документы. Но вот за спиной министра красовалась большая фотография песца. Дело в том, что главные дипломаты Европы собрались на этот раз в Стокгольме, вот принимающая шведская сторона и украсила стены комнат для переговоров изображениями суровой северной природы.

Кто же знал, то песец для русскоговорящих людей — животное глубоко символичное.

- В комнате переговоров партнеров ждали двое: Лавров и песец, - сопроводила подписью свое фото Мария Захарова.

В соцсетях по достоинству оценили чувство юмора официального спикера нашего МИДа. В снимке увидели скрытое послание наших «партнерам» или тонкую насмешку над ними.

В комментариях к этому посту, которых уже больше тысячи, в соцсетях подписчики Захаровой вовсю соревнуются в остроумии.

«Кадр тянет на приз в фотоконкурсе».

«Если у Лавров песец позади, то у кого-то впереди. Символично!»

«Сергей Викторович Лавров молча открыл дипломат, выставил на стол банку хрена, уши, отрезанные от игрушечного ослика, лист фиговой пальмы, закурил и с вежливой улыбкой поздоровался с главой японской делегации, приехавшей на переговоры по Курилам. Переводчик с японского опаздывал, Лавров импровизировал как мог».

«Русский юмор и сарказм, к сожалению, не всем понятны».