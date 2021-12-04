Официально объявлено о решении японских властей аннулировать действие всех ранее выданных виз на въезд в страну Фото: REUTERS

Новый штамм COVID-19 – уже в 38 странах мира. За последние сутки он выявлен еще и в Испании и Исландии. Если в подавляющем большинстве случаев новый штамм обнаруживался у людей, прибывших недавно из стран Южной Африки, то в Исландии «омикрон» нашли у человека, который вообще не выезжал за границу и ни с кем особо не контактировал. Пока же у ученых все еще нет четкого понимания о том, насколько «омикрон» заразен и опасен. Лидером по числу заражений в мире остается штамм «дельта»: эту информацию подтвердила глава технической группы подразделения чрезвычайных ситуаций Всемирной Организации Здравоохранения Мария ван Керхове.

Сторонники теорий заговора о происхождении коронавируса массово скачивают в Сети и пристально изучают кадры из фильма «Омикрон», снятого режиссером Уго Грегоретти в 1963 году. Сюжет картины – история инопланетянина, принявшего человеческий облик и прибывшего на Землю в качестве разведчика. Никаких упоминаний о применении «зелеными человечками» бактериологического оружия в фильме нет, но разговоры и пересуды об внеземном происхождении COVID-19 теперь, судя по всему, вспыхнут с новой силой.

Норвегия

В столице королевства, Осло, усилили противоэпидемиологические меры. Теперь там снова нужно носить защитные маски при поездках в общественном транспорте и такси, а также при посещении магазинов и торговых центров. До 100 чел. сокращено разрешенное количество участников массовых мероприятий частного характера.

Испания

Министр здравоохранения страны отвергла идею Еврокомиссии о всеобщей вакцинации населения. Каролина Дариас заявила, что в Испании вакцинация, как и прежде, будет добровольной. Основным фактором при принятии такого решения глава ведомства считает высокую информированность жителей королевства о необходимости и эффективности вакцинации от COVID-19.

ФРГ

После короткого перерыва недельный коэффициент заражаемости коронавирусом в Германии снова вырос и составил 442,1 случая на 100 тыс. населения. Предыдущий показатель равнялся 439,2. Также немцы достигли еще одного внушительного антирекорда – с начала пандемии пройден порог в 6 млн. зараженных.

Мэрия Берлина внесла изменения в список ограничительных мер, допустив легкие и немного странные послабления: в ночные клубы теперь ходить можно, но вот танцевать там нельзя.

Канада

Первые случаи коронавируса зафиксированы в Стране Кленового Листа у диких животных: COVID-19 найден у оленей в Квебеке, причем никаких симптомов у них нет и не было.

Япония

Официально объявлено о решении японских властей аннулировать действие всех ранее выданных виз на въезд в страну. Это сделано из-за появления и распространения в мире «омикрона». Теперь в Японию смогут вернуться из-за рубежа лишь подданные страны. Иностранцам, у которых есть вид на жительство в Японии, разрешат пересечь границу только в исключительных случаях.

Израиль

Премьер-министр Нафтали Беннет прокомментировал критику, обрушившуюся на него после того, как он сначала обратился к согражданам с просьбой отложить поездки за границу, а затем сам отправил свою семью на отдых в Европу. «Я открыт для критики, и в данном случае я ее принимаю. Не каждое критическое замечание является личным выпадом и не каждое наше решение безупречно», сказал глава израильского правительства, оправдавшись тем, что жена отправилась за рубеж исключительно «ради детей».

В стране введен новый штраф за нарушение коронавирусных ограничений, он будет выписываться автоматически и составит 2500 шекелей (примерно 58300 рублей). Его придется заплатить тем, кто, вернувшись из-за границы, не сделает ПЦР-тест.

Правительство отказалось от привлечения спецслужбы ШАБАК к мониторингу местонахождения и передвижения носителей «омикрон»-штамма по Израилю. До этого, по сообщению местного Минздрава, «система содействовала усилиям по прерыванию цепочек заражения». При этом в заявлении отмечается, что подобная практика «в зависимости от ситуации может возобновиться».

Статистика по коронавирусу в мире

Данные на 4 декабря 2021 года:

Всего заболевших 264 743 026

Всего умерших 5 240 971

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 471 792 Умерших: 32 997

Всего:

Заболевших: 48 948 587 Умерших: 787 368

Германия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 350 197 Умерших: 6 222

Всего:

Заболевших: 6 097 687 Умерших: 102 720

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 134 554 Умерших: 3 902

Всего:

Заболевших: 10 438 059 Умерших: 145 874

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 999 887 Умерших: 33 495

Всего:

Заболевших: 9 565 909 Умерших: 273 463

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 691 183 Умерших: 5 704

Всего:

Заболевших: 8 841 861 Умерших 77 230

По данным Университета Джона Хопкинса.