Сразу пять туристических фестивалей Ленинградской области признаны лучшими в России. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти.

Сразу пять туристических фестивалей, которые в этом году прошли в Ленинградской области, признаны лучшими в России. Они получили Гран-при X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население свыше 100 000 человек» победил фестиваль «Дым над водой. От классики до рока». Мотофестиваль «Baltic Rally», который прошел в сентябре в Выборге, завоевал победу в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население до 100 000». Фестиваль «Рыцарские сезоны в Выборге» взял главный приз в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности».

Кульминацией «Baltic Rally» стал памятный мотопарад «До государственной границы»: участники прикрепили на лобовое стекло фото своих близких, воевавших на войне. Фото: Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Еще одно мероприятие - II хоровой фестиваль Ленинградской области экспертное жюри признало победителем в номинации «Лучшее туристическое событие в гибридном формате». И, наконец, пятое Гран-при получил курорт «Игора» из Приозерского района Ленинградской области: его отметили в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия». Награды удостоился и туристский фестиваль «Венок славы Александра Невского», который в 2021 году впервые прошел в Старой Ладоге. Жюри присудило ему второе место.

Во главе памятной мотоколонны «Baltic Rally» проехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

- Для событийных мероприятий Ленинградской области пять Гран-при - это рекорд, - прокомментировали итоги премии в комитете по культуре и туризму Ленинградской области, сотрудники которого помогали в организации и проведении фестивалей - победителей премии Russian Event Awards.

«Рыцарские сезоны в Выборге» - один из самых зрелищных фестивалей России. Он проходит недалеко от Выборгского замка, на территории Анненских укреплений, где ежегодно разворачивается настоящий средневековый город. Каждые выходные в течение всего лета здесь устраивают конно-рыцарское шоу с увлекательным сюжетом. После рыцарского турнира зрителей приглашают принять участие в интерактивных развлечениях и играх.

Международный мотофестиваль «Baltic Rally» - еще одно событие, которое в этом году впервые прошло в Выборге. На него съехались сотни байкеров из разных мотоклубов России. Хедлайнером фестиваля стал экс-вокалист знаменитых групп «Deep Purple» и «Rainbow» – американский музыкант Джо Линн Тёрнер. Для участников трехдневного мотошоу приготовили более 40 активностей, в том числе выставку авторских мотоциклов Custom Bike Show, конкурс необычных транспортных средств Crazy wheels Show, конкурс мотошлемов, соревнования на скоростном стенде Drag Racing, теннисный турнир, байкерское венчание, мотоэкскурсии от старейшего выборгского мотоклуба Free Driver MC и многое другое.

«Рыцарские сезоны в Выборге» - один из самых зрелищных фестивалей России. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Кульминацией «Baltic Rally» стал памятный мотопарад «До государственной границы», во главе которого на мотоцикле проехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Участники колонны разместили на лобовых стеклах мотоциклов фотографии своих героев - дедов, прадедов, родственников, воевавших на полях Великой Отечественной войны. Мотоциклисты доехали до границы с Финляндией. Участники пробега посетили несколько братских мемориальных кладбищ Выборга, где похоронены павшие на войне солдаты, и возложили цветы к монументу бойцам советской армии, освобождавшим Выборг.

Симфонический open-air «Дым над водой. От классики до рока» уже в четвертый раз собрал на одной сцене звезд мировой классической музыки, популярных поп-исполнителей и легендарных рокеров. В этом году он прошел 21-22 августа в «Туутари-парке» Ломоносовского района Ленинградской области. Главная особенность фестиваля - живое выступление звезд в живописном природном ландшафте над озером. В этом году на его сцене собрались звезды Мариинского театра и Симфонический оркестр Ленинградской области, Вячеслав Бутусов, Стас Намин и его группы «Цветы», Владимир Шахрин и Владимир Бегунов («Чайф»), группа «АукцЫон». Ведущим фестиваля стал символ русского рока Олег Гаркуша.

Гран При Ленинградской области, присужденные Национальной премией Russian Event Awards. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Еще один обладатель Гран При ленинградский курорт «Игора» считается одним из лучших мест региона для активного и семейного отдыха. Каждый год сюда приезжают более 300 тысяч гостей. Зимой здесь открыты горнолыжные трассы, летом посетителей ждет озеро развлечений с оборудованным пляжем, подогреваемыми бассейнами и вейк-парком.

Национальная премия Russian Event Awards была учреждена в 2012 году. Каждый год она вручается по итогам открытого конкурса проектов за достижения в сфере развития событийного туризма. Russian Event Awards зарекомендовала себя как главная отечественная профессиональная экспертная премия. За девять лет на ней были представлены около 4,5 тысяч проектов в области событийного туризма из 85 регионов России. Победителями Russian Event Awards в разные годы становились почти 450 событий.