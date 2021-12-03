Звездные проекты: Кристина Асмус - монахиня, Артём Ткаченко - пьющий виолончелист, Александр Горбатов - Шаляпин

Дмитрий Крымов приступил к съемкам дебютного художественного фильма "Все нормально" Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Сценограф и театральный режиссер Дмитрий Крымов приступил к съемкам дебютного художественного фильма "Все нормально" о взаимоотношениях мужчины и женщины. Продюсер и худрук проекта - Павел Лунгин. Крымов верен себе: на главную роль пригласил свою любимую актрису Марию Смольникову, которая играет почти во всех его театральных постановках. Фильма рассказывает о взаимоотношениях мужа и жены. История простая и очень человечная. Муж уходит, а жена привязывает ему к пуговице веревочку, чтобы знать, где он. А веревочка постепенно все тянется-тянется дальше…

Актриса Кристина Асмус занята в фильме режиссера Алексея Китайцева «Добро». Она играет монахиню. Очень кайфует от этого образа. Для роли, по словам Асмус, ей сделали зеленые глаза и приглушили цвет зубов. Фото со съемочной площадки актриса поделилась в своем Инстаграме: «В кино есть такая традиция - в первый съёмочный день режиссёр разбивает тарелку (на которой написаны фамилии съёмочной группы) на удачу. И после того как осколки разлетаются, их вся команда разбирает на память. У меня дома уже целая коллекция».

Кристина Асмус занята в фильме режиссера Алексея Китайцева «Добро» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Звезда сериала «Угрюм-река» артист Александр Горбатов теперь играет Федора Шаляпина в многосерийный фильм «Шаляпин». Это байопик о жизни выдающегося русского баса. Шаляпин вырос в крестьянской семье, но прославился на весь мир и обрел любовь миллионов. Режиссер-постановщик - Егор Анашкин («Зулейха открывает глаза», «Кровавая барыня»). Кроме Александра Горбатова в фильме заняты Юлия Снигирь, Мария Смольникова, Федор Лавров, Ян Цапник, Александр Яценко, Федор Добронравов, Ирина Пегова и многие другие.

Александр Горбатов теперь играет Федора Шаляпина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Австрии снимают фантастический триллер «НЕЙРО» с Артемом Ткаченко и Кириллом Кяро. Режиссер - Владэк Занковски. Главный герой – гениальный бизнесмен Виктор (Артем Ткаченко). Его мозг просчитывает финансовые схемы как компьютер. Цена успеха в бизнесе – это проблемы в личной жизни героя. Однажды он узнает, что созданный им мир – это чей-то хитрый и продуманный план. И он вовсе не повелитель жизни, а лишь марионетка в чужой игре… Теперь ему нужно найти «программиста», пока тот не стер его с «матрицы». Начинается смертельная игра на выживание.

Кроме того, Артём Ткаченко продолжает сниматься в сериале «Струны». Это история талантливого, но сильно пьющего виолончелиста.

Артём Ткаченко продолжает сниматься в сериале «Струны» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети