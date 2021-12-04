«Мудрый, непреклонный, бесстрашный» Дмитрий Нагиев зачитал в эфире прощальное письмо Александру Градскому

Кадр шоу "Голос", Первый канал

28 ноября стало известно, что остановилось сердце самого успешного и авторитетного наставника шоу «Голос» Александра Градского. Несмотря на плохое самочувствие композитора, перенесшего коронавирус, новость повергла в шок коллег. Если на съемках поединков наставник выглядел откровенно плохо, то уже на нокаутах, записанных 18 ноября, был куда бодрее и жизнерадостнее. Разница крайне заметная.

И все же ишемический инсульт оборвал жизнь музыканта. И перед первым выпуском нокаутов «Голоса», вышедшем в эфир 3 декабря, бессменный ведущий проекта Дмитрий Нагиев выступил с прощальным словом.

Александр Борисович на съемках «Голоса», 2013 год. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Эта новость не обошла стороной никого, - предположил ведущий. - Это большая трагедия не только для тех, кто связан с музыкой, но и всех зрителей, поклонников, друзей и нас, кто работает над проектом «Голос». Для нас Градский был не просто наставником проекта, он был наставником по жизни. Мудрый, непреклонный, бесстрашный, но при этом остро чувствующий каждого. Несмотря ни на что, маэстро отдавался делу, которое любил. Его подопечные на протяжении всего проекта были под его сильным, непобедимым крылом (Александр Борисович выиграл шоу три раза из четырех, пятый раз довести дело до конца не успел — Авт.). Даже в те моменты, когда самочувствие было нестабильным, он не оставлял свою команду без поддержки. Считал это своим долгом. А мы, в свою очередь, считаем своим долгом показать то, над чем мастер работал. Не человек ушел из жизни, ушел из жизни целый мир. Этот проект мы посвящаем памяти маэстро, нашего учителя и друга.

Через неделю в эфире Первого канала покажут еще один выпуск нокаутов, в котором успел отсняться Александр Борисович. Потом начнутся прямые эфиры.

В последние девять лет журналисты активно охотились за Александром Борисовичем. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Кто займет кресло мэтра, чтобы довести команду до финала, пока не решено. Не исключено, что это будет кто-то из детей наставника — Даниил или Мария. Проходил слушок и про Ларису Долину, во что верится труднее.

«Голос», Первый, пятница, 21.30