Из тюрьмы за премией: осужденной на Филиппинах журналистке разрешат съездить в Стокгольм за Нобелевкой

Ресса получила Нобелевскую премию мира Фото: EAST NEWS

Филиппинская журналистка, основатель оппозиционного издания «Рэпплер» Мария Ресса, осужденная на 6 лет тюрьмы, сможет поехать на вручение Нобелевской премии в Стокгольм. Такое решение принял суд.

– Учитывая, что Ресса доказала, что ее предполагаемое путешествие необходимо и срочно, и что она не представляет опасности, нет никаких оснований для отказа в срочном предложении о выезде за границу, – цитирует решение судей CNN.

В 2020 году Мария Ресса получила 6 лет тюрьмы за публикацию материала о коррупции – по мнению журналистки, ей удалось доказать финансовую связь между крупным бизнесом в стране с председателем филиппинского Верховного суда Ренато Короной. Позже статья была признана клеветнической, Марию посадили в тюрьму.

Международные и местные правозащитные организации объявили журналистку узницей совести, а приговор ей назвали преследованием по политическим мотивам – ранее Ресса в своих публикациях неоднократно подвергала жесткой критике расправы, которые буквально без суда и следствия проводятся в стране в рамках объявленной президентом Филиппин Родриго Дутерте войны с наркотиками.

В 2021 году Нобелевский комитет объявил о том, что Ресса получила Нобелевскую премию мира. Вместе с ней лауреатом стал и российский журналист Дмитрий Муратов.

Теперь, на время путешествия в Стокгольм для получения премии Мария Ресса будет выпущена из тюрьмы под залог, а после возвращения обязана будет вернуться в пенитенциарное заведение для дальнейшего отбытия наказания.