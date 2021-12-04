Новый мэр Нью-Йорка отправился в Африку, чтобы «духовно очиститься»

По словам Адамса, в Гану он отправился для «духовного очищения» перед тем, как занять пост градоначальник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новоизбранный мэр Нью-Йорка, 61-летний афроамериканец, экс-полицейский и демократ Эрик Адамс отправился в недельное турне, в ходе которого посетил праздник Хануки в еврейской общине в Гане.

По словам Адамса, в Гану он отправился для «духовного очищения» перед тем, как занять пост градоначальника – функции мэра мегаполиса он начнет исполнять с 1 января следующего года.

Адамс посетил празднование Хануки в небольшой еврейской общине в столице Ганы – Аккре, чем несказанно порадовал собравшихся. Выступая перед собравшимися, мэр Города Большого Яблока не удержался, чтобы не вспомнить о рабстве темнокожего населения Америки.

– Мои предки покинули эти берега рабами. Я вернулся в Африку, став мэром Нью-Йорка. Это потому, что какую бы боль мы ни испытывали, мы должны превратить нашу боль в цель, – приводит слова Адамса издание Forward.

О победе Адамса на выборах мэра Нью-Йорка стало известно 4 ноября. По мнению экспертов, избрание на этот пост человека, отдавшего 20 лет службе в полиции, свидетельствует о стремлении горожан к порядку и безопасности.

Сам же новоизбранный мэр, который в истории мегаполиса станет вторым темнокожим градоначальником, громогласно заявил, что его вступление в должность принесет мир на улицы города – с них исчезнут наркотики и оружие, а в школах прекратят убивать детей.