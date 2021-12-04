Политкорректность в пачке: Вслед за немцами в балетных труппах по всему миру пересматривают сценические образы азиатов в «Щелкунчике»

В канун Рождества и Нового года «Щелкунчик» Чайковского традиционно считается одним из самых востребованных и посещаемых балетов во всем мире Фото: EAST NEWS

Балетные труппы и прокатчики по всему миру взялись перерабатывать классику в попытке подогнать ее по современные требования политкорректности.

Прежде всего, объявлена война изображению азиатов в «Щелкунчике» – самом рождественском балете.

В канун Рождества и Нового года «Щелкунчик» Чайковского традиционно считается одним из самых востребованных и посещаемых балетов во всем мире: прекрасная музыка, роскошные наряды и пластика артистов действительно способны создать незабываемую атмосферу праздника.

Но не в этом году. Оказалось, что на фоне пандемии в мире растет неприятие всего азиатского: в Европе и США фиксируют рост количества преступлений против выходцев из Азии, совершенных на основании личной неприязни.

Какая связь с «Щелкунчиком»? Все очень просто: в дивертисменте знаменитого балета присутствует китайский танец. Есть там, впрочем, и испанский, и арабский, и русский…

Так вот, в «Чае» (китайском танце из «Щелкунчика») актеры, изображающие китайцев, движутся так, как это представлял себе легендарный танцор и балетмейстер Мариус Петипа, поставивший балет в конце XIX века – по мнению современных критиков излишне гротескно. И это якобы вызывает в обществе неприязнь к китайцам.

Несмотря на всю абсурдность подобного заключения, балетные труппы по всему миру начинают вносить в «Щелкунчика» коррективы, пытаясь подогнать волшебство балета под требования политкорректности.

Так, в одной из постановок появился даже новый персонаж – сверчок, одетый в стиле супергероев из Марвел, единственное предназначение которого «противодействие стереотипам о китайской культуре».

Tulsa Ballet из США, позиционирующая себя как «лучшую балетную труппу в Северной Америке», решила ввести в «Щелкунчика» элементы восточных единоборств.

А Бостонский балет добавил па-де-де, в основу которого лег традиционный китайский танец с лентами.

– В этом году все многое поняли, а я просто хочу сделать так, чтобы абсолютно ничто нельзя было рассматривать как оскорбление китайской культуры,– прокомментировал появление новой сцены художественный руководитель Бостонского балета Микко Ниссинен.

Первым, но дальше всех зашел Берлинский государственный балет: он просто взял и отменил все показы «Щелкунчика».

Руководство театра так объяснило свое решение зрителям: «Китайский танец показывает стереотипно семенящие шаги. В момент создания хореографии они не вызывали критических нареканий».

Пожалуй, лучшим комментарием к происходящему могут стать слова бывшего редактора газеты Die Welt Роджера Кеппеля: «Люди - не дураки. Они могут мыслить самостоятельно и не нуждаются в защите от искусства, которое объявлено неполиткорректным теми, кто пытается навязывать всем нам свое мировоззрение».