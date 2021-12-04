На Украине решили на государственном уровне праздновать День борща

Да, есть День вышиванки, Будет День борща. А что тогда с варениками, шароварами, бандурой? Где их праздники? Почему такая дискриминация Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любите ли вы борщ так, как любит его украинец, то есть всеми силами души, со всем энтузиазмом, со всем исступлением. Почти точная цитата Виссариона Белинского про театр применима и к главному национальному достоянию Украины, которое по степени возведения в абсолютную ценность уже готово составить конкуренцию вышиванке – борщу. Не так давно в интернете развернулась настоящая эпохальная битва за борщ.

Кто-то из россиян в шутку написал про русский борщ, и этого было достаточно, чтобы украинцы вступили в ожесточенную схватку по этому поводу, причем, вполне серьезно. Доказательство происхождения продуктов для борща, использования их именно при таких, а не иных способах приготовления, копии ресторанных меню с "украинским борщом" – все шло в ход ради благой цели отобрать борщ у москалей, оставив им щи, желательно, пустые. Россияне в ответ троллили украинцев рецептами борща по-московски, по-кубански, по-польски, по-французски с вином и еще десятками рецептов.

В ответ украинцы занесли борщ в книгу украинских рекордов, решили подать заявку в ЮНЕСКО о том, что борщ является национальным достоянием Украины и ее культурной ценностью.

А на днях был сделан следующий решительный шаг. Группа народных депутатов Украины внесла в Верховную раду законопроект об установлении и ежегодном праздновании нового национального праздника – Дня украинского борща. В инициативную группу вошли народные депутаты от «Слуги народа», «Голоса», «Европейской солидарности», групп «Партия «За майбутне» и «Довира», а также внефракционные, решившие выразить свой патриотизм таким образом. Главным автором новой законодательной инициативы стал депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин, считающий борщ "маркером национальной идентичности".

- Инициатива создания Дня украинского борща – дня, когда украинцы готовят, едят, делятся рецептами борща и таким образом обмениваются ценной культурологической информацией, - говорится в пояснительной записке к зарегистрированному законопроекту. И здесь, безусловно, главное, что в этот день украинцы будут не только готовить, но и есть. Такое право будет им в этот день – вторая суббота сентября – гарантированно действующим законодательством, если законопроект примут, и он обретет законную силу. Надо бы отметить, что время праздника выбрано очень удачно, потому что в сентябре все овощи борщевого набора стоят максимально дешево.

Украинский парламент занят решением чрезвычайно важных вопросов, крайне необходимых для страны. Буквально вчера депутат Гео Лерос предложил проголосовать за его предложение подарить президенту Зеленскому упаковку памперсов и отправить его на поселение на золотой унитаз в бывшую резиденцию Януковича в Межигорье. В тот же день нардеп Леша Гончаренко (партийная кличка – "слизь") из "Европейской солидарности" Порошенко тоже выступил с инициативой – подарить Зеленскому синтезатор, чтобы тот не "утратил навыков игры на рояле без штанов". Все три инициативы не смогли набрать при голосовании в Верховной раде необходимого количества голосов. И Зеленский закономерно остался без золотого унитаза, упаковки памперсов и без синтезатора. Но День борща – это ведь совсем другое дело! Он ведь ничем не хуже Дня независимости Украины. Он даже имеет более материалистическое выражение и гораздо больше оснований, чтобы относиться к нему серьезно. Не случайно проект уже зарегистрировали.

А сколько еще потенциальных праздников осталось, не охваченных депутатами, съедобных и несъедобных? Да, есть День вышиванки, Будет День борща. А что тогда с варениками, шароварами, бандурой? Где их праздники? Почему такая дискриминация. Где День галушек, я вас спрашиваю? Почему до сих пор нет Дня сала? Там же так можно развернуться – День сала копченого, соленого по-простому, с чесночком, с перцем. Впрочем, если так дела на Украине, как сейчас, пойдут и дальше, то вскоре надо будет вводить и еще праздники – День электричества, например, День отопления, День горячей воды, а может, и День холодной воды. Это как пойдут дела. И отмечать их исключительно по тем датам, когда они будут появляться в украинских домах. Да мало ли на что еще будет способна фантазия украинских депутатов?! В конце концов, можно будет праздновать даже День доширака. Если он будет. Как и продукты для того же борща на кухне.

И чтобы в День борща продукты были свежими и качественными. А не как в истории с тризубом из бутербродов с салом, когда по периметру площади, на которой проходило празднество и установление рекорда, участники мучились животами в кустах, а некоторых даже пришлось госпитализировать.

Главное – не останавливаться.