У здания Минобороны открыли памятник маршалу Василевскому

Шойгу открыл памятник совместно с помощником президента России, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским Фото: Министерство обороны РФ

- Ставка доверяла ему самые ответственные участки фронта. Вклад маршала Советского Союза Александра Василевского действительно неоценим на всех фронтах. Не случайно сегодня мы видим это произведение наших художников студии Грекова, за что им отдельное спасибо, в том облике и том изображении, в котором он провел всю войну, - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на открытии памятника знаменитому военачальнику.

Шойгу открыл памятник совместно с помощником президента России, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским.

Перед собравшимися открылась фигура военачальника в полевой форме с накинутой на плечо шинелью, сидящего за рабочим столом над картами боевых действий и стратегических планов.

По замыслу скульпторов Студии военных художников имени М.Б. Грекова лампа на рабочем столе маршала будет зажигается с наступлением темного времени суток и освещать карту маньчжурской операции.

Глава военного ведомства отметил, что "многие операции, спланированные Василевским, были проведены успешно и победоносно, внеся неоценимый вклад в скорейшее завершение самой кровопролитной войны в истории".

- Будучи талантливейшим работником Генштаба и планировщиком операций, он вобрал в себя и другие поразительные черты полководца. Там где он лично руководил войсками, например при штурме Кенигсберга, эта операция вошла во все военные учебники и стала хрестоматийной, - подчеркнул Мединский.

Отметим, что созданный по инициативе Министерства Обороны и Российского военно-исторического общества новый памятник установлен на Фрунзенской набережной рядом со скульптурными композициями, которые посвящены героям лучших патриотических фильмов "Они сражались за Родину" (открыт в 2016 г.) и "Офицеры" (открыт в 2013 г.)