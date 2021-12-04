ВОЗ проверит “Спутник V” не раньше января 2022: Список стран, где российская вакцина уже признана

Все препоны и задержки – исключительно бюрократического характера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения планирует инспекционную поездку в Россию для проверки вакцины “Спутник V” не ранее января 2022 года. Это значит, что в 2021 году российская вакцина уже точно не будет признана (а осенью многие эксперты на это надеялись). И в январе 2022 года тоже: даже при самых положительных результатах проверки понадобится время на бюрократические формальности.

В ВОЗ новые сроки объясняют так: Россия обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. “Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены", - цитирует РИА Новости сообщение Всемирной организации здравоохранения.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в аргентинскому изданию La Nacion уверяет, что все препоны и задержки – исключительно бюрократического характера:

- Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер. Эффективность и безопасность вакцины "Спутник" подтверждена клиническими испытаниями и её использованием в кампаниях по вакцинации по всему миру. Регуляторы из 71 страны одобрили ее применение, и мы надеемся, что ВОЗ последует их примеру в ближайшем будущем. Также следует отметить, что вакцинация "Спутником" позволяет въезжать в более чем 100 стран. Вакцинированные "Спутником V" могут посетить 31 страну и у них не запросят дополнительные документы о COVID-19. А когда ВОЗ наконец одобрит препарат, число таких стран вырастет.

Признания “Спутника” любители путешествий очень ждут. Сейчас, например, с российским сертификатом о вакцинации нельзя въехать в США – пускают только привитых признанными ВОЗ вакцинами. В Великобритании, Ислаанлии или Австрии привитых “Спутником” посадят на карантин – из-за непризнания нашей вакцины такие люди формально считаются непривитыми.

Однако многие страны уже признали "Спутник V". И это делает проще и дешевле и въезд, и сам отдых.

СПИСОК ПОПУЛЯРНЫХ У РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ СТРАН, ПРИЗНАВШИХ "СПУТНИК V"

Азербайджан: с туристическими целями въезд возможен только после вакцинации, в том числе и “Спутником”

Албания: вакцинированным не нужен ПЦР-тест для въезда

Армения: вакцинированным не нужен ПЦР-тест для въезда

Болгария: привитым не нужен ПЦР-тест для въезда

Венгрия: вакцинированным не нужен ПЦР-тест для въезда

Венесуэла: вакцинированным не нужен ПЦР-тест для въезда

Вьетнам: сертификат освобождает от карантина на курортах Дананг и Фукуок, в провинциях Кханьхоа, Куангнам, Куангинт

Греция: прививка не освобождат от ПЦР-теста для въезда, но очень нужна во время отдыха. В Греции для заселения в отели, посещения ресторанов и музеев, посадки на паромы, междугородние автобусы и внутренние рейсы нужен QR-код. Российский сертификат о вакцинации подходит. А вот непривитым приходится каждый делать экспресс-тесты

Грузия: вакцинированным не нужен ПЦР-тест для въезда

Египет: вакцинированным не нужен ПЦР-тест для въезда

Иордания: сертфикат о вакцинации освобждает от ПЦР-теста по прилету (но до вылета тест нужен)

Камбоджа: въезд разрешен только привитым туристам, в том числе “Спутником”

Кипр: до сих пор привитым не нужны были ПЦР-тесты до вылета, по прилёту и на 7-й день пребывания. С 6 декабря из-за омикрон-штамма Кипр сделал ПЦР-тест по прилету обязательным для всех. Но на двух оставшихся по-прежнему можно сэкономить

Маврикий: вакцинация “Спутником” освобождает от карантина (для непривитых – 14 дней)

Македония: вакцинированным не нужен ПЦР-тест для въезда

Молдова: вакцинированным не нужен ПЦР-тест для въезда

Оман: въезд возможен только после вакцинации, в том числе и “Спутником”

Португалия (остров Мадейра): вакцинированным не нужен ПЦР-тест для въезда

Словения: вакцинированным не нужен ПЦР-тест для въезда

Таиланд: на островах Пхукет, Самуи, Пханган, Тао, с Бангкоке, Паттайя, Краби. Хуахине, Чиангмае вакцинированные освобождены от карантина (для непривитых – 10 дней)

Тунис: вакцинация освобождает от карантина (для непривитых - 7 дней)

Турция: вакцинированным не нужен ПЦР-тест для въезда

Хорватия: вакцинированным не нужен ПЦР-тест для въезда

Черногория: вакцинированным не нужен ПЦР-тест для въезда

Шри-Ланка: вакцинированные освобождены от карантина (для непривитых – 14 дней) и от тестов после прибытия

Эстония: въезд с целью туризма возможен после полного курса прививки, в том числе “Спутником”, сертификат освобождает от ПЦР-теста и карантина (для непривитых – 10 дней)