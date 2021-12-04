Хохотушка и сплетница: вышла новая книга об истинном характере Елизаветы II

Вышла книга «Королева Елизавета II. Ненаписанные истории» Фото: REUTERS

За почти 70 лет царствования Елизавета II повстречалась с бесчисленным множеством людей - от президентов до нищих. Каждому она запомнилась по-своему. Почти четверть века Дебора Стробер и Джеральд Стробер общались с людьми, кто виделся с английской королевой или работал с ней. В результате им удалось превратить собранные воспоминания в целую книгу, которая получила название «Королева Елизавета II. Ненаписанные истории». Британский таблоид Daily Mail приводит отрывки из недавно опубликованной книги.

Майкл Ноукс, художник-портретист

«Во время сеансов королева разговаривает без перерыва. Никаких продолжительных пауз. В середине 70-х я рисовал гигантский портрет Ее Величество в мантии для Ордена Бани. Во время дневной сессии свет из окна был настолько ужасным, что я включил лампы. Чтобы написать голову королевы, мне пришлось залезть на тележку. Ради правильных пропорций, Ее Величество тоже встала на тележку. Комната выходила на торговый центр и улицу Birdcage Walk у Букингемского дворца. Таким образом, все прохожие видели королеву. Выглянув в окно, она продолжала непрерывно комментировать происходящее на улице и людей, которые ее замечали. Особенно ее забавляли люди, кричащие: «Вау!»

А потом произошла авария: в такси влетела другая машина. Королева, наблюдая в окно, заметила: О! Один водитель вышел. Думаю, сейчас будет драка».

Сэр Бернард Ингхэм, бывший пресс-секретарь Маргарет Тэтчер

«Откровенно говоря, у королевской семьи есть две проблемы: одну зовут герцог Йоркский, другую - принц Гарри, обе из которых лишены всякого суждения».

Сэр Майкл Освальд, управляющий Королевского конного завода

«Многие люди, работающие в Букингемском дворце или Сандрингеме, используют для писем королеве специальную писчую бумагу с тисненым гербом и надписью «Букингемский дворец» или «Сандрингем». У меня тоже была такая бумага, разработанная для обращений или записок к королеве. Но вот ответы Ее Величества я получал на очень недорогой бумаге, вырванной из блокнота. Это была самая дешевая бумага, которую я только мог получить.

В королеве есть определенная капля шотландской крови. Поэтому она, видимо, сожалеет о любой расточительности и, предоставленная сама себе, живет более простой жизнью, питаясь довольно простой пищей, проводя время с лошадьми и собаками в сельской местности, которых она понимает и любит».

Майкл Дивер, заместитель главы администрации президента США Рональда Рейгана

«Мы были в пути пять или шесть дней, поэтому наши чемоданы были забиты грязной одеждой. Проблема была в том, что камердинер, приставленный ко мне, и горничная - к моей жене, забрали всю нашу одежду в стирку. А запасной пижамы у меня не оказалось.

На следующее утро я вышел из ванны голым и в этот же момент, вошла горничная с подносом с завтраком.

«Доброе утро, сэр», - сказала она мне, будто я был для нее напольными часами. Я окаменел и боялся пошевелиться, пока она обсуждала с женой, что та собирается сегодня надеть.

Еще одна вещь, которая запомнилась мне навсегда, это «будильник» королевы - волынки в Виндзоре начинали играть под ее окнами в 7 утра».

Джон Эйзенхауэр, дипломат, сын президента Дуайта Эйзенхауэра

- В 1965 году принцесса Маргарет (сестра Елизаветы II - ред.) приехала в Вашингтон и была приглашена на ужин в Белом доме. Когда мы поздоровались, принцесса Маргарет сказала: «Поговорим позже».

После этого у нас состоялся дружеский разговор. И в конце я спросил: «Как твоя мама?»

Маргарет окаменела в ту секунду и уточнила: «Надеюсь, вы имеете в виду Ее Величество Королеву-мать?».

Епископ Майкл Манн, экс-декан Виндзора

«Я помню, как она однажды сказала мне: «Мой отец сказал мне, что я всегда должна помнить, что все, что я сказала или сделала кому-либо, будут помнить».

Очень жаль, что королева очень часто производит впечатление немного душной и безразличной».

Джо Хейнс, пресс-секретарь британского премьер-министра Гарольда Вильсона

«Как-то пару раз Гарольд возвращался из дворца после того, как выпил на пару с королевой виски - она любила выпить и посплетничать. Они оба были сплетниками».

Майкл Дивер, заместитель главы администрации президента США Рональда Рейгана

«Принц Чарльз приехал к Рейгану в мае 1981 года. Их встреча проходила в Овальном кабинете, и там были филиппинские стюарды, которые подавали кофе или чай. Принц Чарльз попросил чаю. Но, к моему ужасу, ему подали чашку с чайным пакетиком. И он ни разу не прикоснулся к ней.

Когда мы уходили, я сказал: «Мне ужасно неудобно из-за чайного пакетика. Управляющий не привык заваривать чай».

Чарльз взглянул на меня и сказал: «О, так вот что это было!»