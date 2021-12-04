Всероссийская акция по уборке от мусора берегов водных объектов «Вода России» - итоги 2021 года

В акции «Вода России» в этом сезоне поучаствовало 1 141 963 человек, что является новым рекордом!

Всего было проведено 18 056 субботников во всех 85 регионах страны, очищено 31 тысячи километров береговой полосы, объем же собранного мусора составляет 180 тысяч кубометров. В акции «Вода России» в этом сезоне поучаствовало 1 141 963 человек, что является новым рекордом! Всего же за восемь лет, прошедших с начала акции, под ее знамена встало уже больше 7 миллионов волонтеров со всех уголков нашей необъятной Родины.

«Ресурс XXI века – это вода. Мы должны не только разумно его потреблять, но и защищать, охранять от безответственных пользователей. В этом году к акции присоединились больше 1 миллиона участников. Наши экологические акции с каждым годом собирают все больше неравнодушных людей. Важно, что молодые люди все чаще приходят и предлагают свою помощь. Поэтому мы продолжим поддерживать такие инициативы, будем стараться создавать новые площадки, где они смогут применить свои умения, знания и сделать планету лучше» - заявил глава Минприроды России Александр Козлов.

Организаторы Акции подвели подсчеты активности субъектов. В этом сезоне в топ-10 рейтинга регионов России вошли:

1. Республика Татарстан

2. Карачаево-Черкесская Республика

3. Республика Ингушетия

4. Республика Северная Осетия-Алания

5. Республика Башкортостан

6. Республика Алтай

7. Калужская область

8. Оренбургская область

9. Кабардино-Балкарская Республика

10. Астраханская область

«Мы очень рады этой новости! В прошлом году Республика Татарстан заняла третье место среди регионов. В этом году мы обратились к нашим жителям, и они нас поддержали, провели многочисленные акции и сделали берега наших водных объектов еще чище. Так что эта победа – победа каждого татарстанца! Слова огромной благодарности организаторам акции "Вода России" за всестороннюю поддержку и профессиональное проведение всех мероприятий», - прокомментировал годовые итоги акции министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков.

В этом году в топ-10 регионов появились новые участники: Оренбургская область, Кабардино-Балкарская Республика и Астраханская область. Особенно стоит отметить Республику Алтай, которая за год «взлетела» с 54 места в 2020 году аж на 6 строчку! Впечатляющий и достойный подражания успех. Полную версию рейтинга можно найти по одноименной вкладке на сайте берегдобрыхдел.рф.

«Критические ситуации учат быстро находить общий язык. Но с миллионами участников акции нам удалось его найти, не дожидаясь кризисной точки. Усилия в масштабной многослойной задаче - сберечь главный ресурс - едины. Уверен, не каждый из волонтёров осознаёт, что лично участвует в достижении целей устойчивого развития ООН. Акватории становятся чище. А отношение к воде - справедливее. Жизненно необходимая сегодня, завтра она будет ещё больше нужна: доступная, безопасная. Сегодня это понимают все», - отмечает глава Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кирилов.

Акции по уборке проходили в разных форматах: соревнования команд, автопробеги, плоггинг (бег трусцой со сбором мусора). В ряде регионов мероприятия прошли при участии водолазов – например, на озере Тургояк (Челябинск). Наиболее яркими уборками стали:

5 июня – Оренбургская область, г. Оренбург, река Урал. Мероприятие по уборке трансграничной реки прошло в рамках соглашения с Республикой Казахстан. Жители двух государств одновременно вышли на субботник и очистили от мусора берега Урала. Оренбург и Нур-Султан в прямом эфире соединял телемост, и волонтеры из этих городов смогли поприветствовать друг друга и поделиться результатами уборки;

4-5 сентября – Республика Бурятия и Иркутская область, озеро Байкал. На берегах великого озера прошла эковолонтерская экспедиция «Чистые берега Байкала», организованная совместно с РЖД. За два дня активисты на специальном поезде совершили путешествие по южному берегу водоема по Кругобайкальской железной дороге и провели несколько уборок, очистив от мусора один из самых живописных уголков России;

29 сентября - Свердловская область, г. Екатеринбург, река Исеть. В городе Екатеринбург, который часто называют столицей Урала, прошли командные спортивные соревнования по уборке мусора на время. Этот формат субботника называется «плоггинг». Победители экологического забега получили ценные призы.

«Забота об экологии – дело каждого, но понимать мы это начали лишь недавно. Это каждодневная борьба, борьба со своими безразличием и ленью. И акция «Вода России» дает нам возможность к ней присоединиться. Крайне важно думать о сохранении природы сегодня, чтобы наши дети и внуки смогли жить в чистом мире. Это наша общая ответственность. Мы находимся лишь в начале этого пути, многие водоемы, от Каспийского моря до озера Байкал, находятся в страшной опасности, но вот уже 7 миллионов человек по всей России вышли на уборки и дали нам надежду, что мы всё же сможем оставить нашим потомкам чистую страну. Давайте брать с них пример!» - прокомментировал годовые итоги акции известный спортсмен, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

Самыми необычными находками волонтеров на субботниках в 2021 году стали кирпич конца 19 века из английского Ньюкасла, обнаруженный на реке Печора в Ненецком автономном округе, банка немецких консервов времен Второй мировой войны, древний меч и кремневый пистолет, найденные в Севастополе. Повсюду встречался мусор в виде пластиковых бутылок, стаканчиков, ржавых мангалов, покрышек, часто попадались рыболовные сети, что особенно опасно для животных и птиц.

В субботниках принимали участие представители множества ведомств и организаций России, региональных природоохранных министерств, экологические активисты, дети и взрослые, подростки и пенсионеры, медийные лица: постоянный амбассадор Акции, актриса и телеведущая Юлия Михалкова, актриса Мария Кожевникова, певец Миша Марвин, актриса Анна Цуканова-Котт, модель и королева красоты Алена Шишкова, звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова, популярные блогеры Сергей Штепс и Реджина Мир.

«Сохранять природу - наше общее дело, а участие каждого из нас и добрая воля в этом - бесценны. Экологическое волонтерство - один из самых интересных и доступных видов добровольческой деятельности, в результате которой наша страна становится чище. Мы благодарны каждому участнику Акции, потому что это действительно большое дело - просто выйти из дома, взять мешок, перчатки и убрать не за собой, а за теми людьми, которые, к сожалению, не соблюдают элементарных правил: мусор принес - забери его. Через наши акции мы стараемся формировать культуру бережного отношения к природе и водным объектам, сделать ее модной», - рассказывает создатель и главный идеолог акции «Вода России», директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Илья Разбаш.

Организатором акции является Центр развития водохозяйственного комплекса России при поддержке Минприроды России и Росводресурсов в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Всероссийская экологическая акция «Вода России» проходит с 2014 года и является одной из крупнейших и наиболее популярных экодобровольческих акций в России.

*Информация основана на официальных данных, предоставленных регионами России, учитывает количество участников мероприятий, численность населения в регионе, протяженность очищенных берегов.