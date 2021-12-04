Елена Белова, темный герцог и Ванда: Названы имена главных актеров 2021 года

Элизабет Олсен. Фото: кадр из фильма.

Киноэнциклопедия IMDB, признанная по всему миру, ранжировала самых популярных артистов уходящего года. Зарубежных, конечно. И этот список заставит вас удивиться. Похоже, пандемия изменила мир навсегда.

Никаких Киану Ривзов («Матрица-4»), Мэттов Деймонов («Последний рыцарь»), Дэниелов Крейгов («Не время умирать») и Скарлетт Йоханссон («Черная вдова»).

Первое место в списке самых значимых актеров 2021 года заняла американка Элизабет Олсен. Звезда фильмов «Олдбой», «Мстители: Эра Альторна», в этом году блеснувшая в сериале «ВандаВижн» в роли Алой Ведьмы — Ванды Максимофф. В прошлом году актрисы не было и в десятке.

Элизабет Олсен Фото: кадр из фильма.

Второе место досталось британцу Реге-Жану Пейджу из проекта «Бриджертоны». Роль Саймона Бассета, герцога Гастингса, принесла Пейджу номинацию на «Эмми». Он же возглавил свежий рейтинг IMDB «Прорыв года». Так тренд на темнокожих актеров в роли английской аристократии начал давать плоды. Кстати, из «Бриджертонов» Пейдж ушел.

Реге-Жан Пейдж Фото: кадр из фильма

Третью строчку заняла британская актриса Флоренс Пью, прославившаяся после роли спецагента Елены Беловой в блокбастере «Черная вдова». Поклонники киновселенной Marvel долго ждали, чтобы увидеть соло Скарлетт Йоханссон, но чуть ли не все внимание в итоге ушло к героине Пью.

Флоренс Пью Фото: кадр из фильма.

Дальше список выглядит так:

4. Ана де Армас («Не время умирать»).

5. Ивонн Страховски («Войны будущего»).

6. Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»).

7. Александра Даддарио («Белый лотос»).

8. Джоди Комер («Последняя дуэль»).

9. Бен Барнс («Тень и кость»).

10. Лили Джеймс («Пэм и Томми»).