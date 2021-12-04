Стивен Спилберг: Это 100-процентное кино!

Режиссер Стивен Спилберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ровно 60 лет назад на экраны вышел знаменитый киномюзикл режиссера Роберта Уайза и хореографа Джерома Роббинса, впоследствии завоевавший десять «Оскаров». Повторная экранизация популярнейшего бродвейского шоу наверняка будет в числе главных фаворитов предстоящей «оскаровской» кампании: история любви простого белого парня к недавно прибывшей в Америку пуэрториканке особенно актуальна во времена очередного обострения расовой нетерпимости.

Спилберг и балалайка

Первое, что говорит мне человек, которого называют величайшим американским режиссером: «Когда-нибудь я надеюсь побывать в вашей стране!». В ответ я напоминаю ему, как во время нашего прошлого интервью он рассказывал мне о том, как в детстве любил играть на балалайке.

- Играл я не очень хорошо! - развивает тему Стивен. - Балалайки были старые. Мои бабушки и дедушки приехали с Украины, и привезли с собой балалайки, которые были в нашей семье еще с середины XIX века! Их передавали из поколения в поколение. Моя сестра играла на балалайке отца, а я - на балалайке мамы.

- Это было ваше первое соприкосновение с музыкой?

- Нет, моя мама была пианисткой, поэтому в детстве я соприкасался с классикой - Бетховен, Брамс, Моцарт, Шопен, Прокофьев, Стравинский... До того как я открыл для себя Элвиса Пресли, я свел знакомство с этими парнями.

- Так и дошли до мюзикла! Вы давно хотели выступить в этом жанре или сделали это только из-за своей любви к «Вестсайдской истории»?

- Это была мечта! Выступить в этом жанре и переосмыслить «Вестсайдскую историю» как мюзикл нашего времени. Хотя его действие по-прежнему происходит в середине 1950-х годов. Впервые я услышал эту музыку, когда мне было 10 лет. Мои родители купили пластинку с записью оригинального бродвейского спектакля, и я заслушал ее до дыр, запомнил наизусть все стихи Стивена Сондхайма. И вот результат: я сделал свою версию «Вестсайдской истории»!

- У вас не возникала идея приспособить сюжет к фактуре современной Америки?

- Я не собирался менять временные рамки, история происходит в 1957 году, и это очень важно. Но сценарий и персонажи намного сложнее тех, что были в фильме 1961 года. Наши герои гораздо ближе к жизни, они более непредсказуемы - прямо как мы сегодня. Я не хотел, чтобы фильм получился гибридным - наполовину театр, наполовину кино. Это 100-процентное кино! И очень аутентичное: на роли всех членов группировки «акул» я выбрал артистов с латиноамериканскими корнями. Для нас было очень важным воздать им должное, особенно Пуэрто-Рико. 20 актеров в нашем фильме - оттуда, и мы этим очень гордимся.

На кастинг ушел целый год!

- Правда ли, что вы провели 30 тысяч актерских прослушиваний для этого фильма?

- Конечно, сам я бы не смог посмотреть все 30 тысяч видео, которые наприсылали артисты. Но у меня очень талантливый и энергичный кастинг-директор. У нее очень маленький офис, но вместе с командой она отсмотрела все 30 тысяч видео претендентов всего на четыре роли - Марии, Тони, Бернардо и Аниты. Она показала мне лучших с ее точки зрения, чтобы решить встречаться мне с ними лично или нет. Процесс кастинга занял у нас целый год!

- Думаю, некоторые из открытых вами имен мы скоро услышим на «Оскарах»!

- Я просто счастлив тому, что мне удалось снять этот фильм! Не знаю, любите ли вы мюзиклы, но я их смотрю всю жизнь. Когда у меня появилась возможность пользоваться студийными фильмотеками, я пересмотрел все мюзиклы студии MGM. Мои любимые киномюзиклы из снятых до «Вестсайдской истории» - «Поющие под дождем», «Американец в Париже», «Встретимся в Сент-Луисе». Я восхищался такими режиссерами, как Винсент Минелли, Басби Беркли, Джин Келли и Стэнли Донен. И все повторял себе: «Однажды и я сниму такое кино!». И таки снял его в 75 лет!!

- У вас не разыгрался аппетит, вы не планируете снимать еще мюзиклы?

- Я настолько удовлетворен опытом этой работы, что хочу теперь подбить всех друзей-кинорежиссеров тоже снимать мюзиклы! А я буду их смотреть.

На подходе шестой внук

- Вы где-то сказали, что снимали этот фильм с таким же удовольствием, как «Инопланетянина».

- На «Инопланетянине» я работал с детьми, но своих детей у меня не было. Этот двухмесячный опыт сподвиг меня на мысль о том, что когда-нибудь я, может быть, стану отцом. «Инопланетянин» открыл для меня эту возможность! Сейчас у меня семеро детей, пять внуков, и шестой уже на подходе! Потому что съемочная группа «Инопланетянина» была мне как семья, а я был ее отцом на протяжении трех коротких месяцев. То же самое было и на «Вестсайдской истории», правда семья уже была огромной! 120 человек только актеров, танцоров, певцов. И тем не менее, это был очень тесный и интимный процесс. Производство было масштабным, съемочная группа - огромной, мы снимали на большом количестве локаций в четырех районах Нью-Йорка, а также в Нью-Джерси, но я чувствовал себя очень счастливым, как будто бы окруженным своей семьей. Да, меня окружали молодость, энергия и творческие амбиции! Все это напомнило мне съемки «Инопланетянина», но в гораздо больших масштабах!

- Выпуск фильма был отложен на год. Вас это сильно расстроило?

- В этот год мы все были заняты выживанием! Это был крайне необычный опыт для всех людей на планете. Да, я был расстроен тем, что мы не могли показать этот фильм в 2020 году - премьера планировалась в мой день рождения. Но я не хотел выпускать его на телеэкранах, как это произошло тогда с многими фильмами. Их бросили на стриминговые платформы, а режиссеры, мечтавшие, чтобы их фильмы увидели на больших экранах, вдруг обнаружили, что их смотрят в гостиных, спальнях, столовых, на айфонах, чуть ли не на часах... Я очень благодарен президенту компании «Уолт Дисней» Бобу Айгеру за то, что он предложил отложить выпуск картины на год, чтобы показать ее в кинотеатрах. Именно благодаря его любви к фильму у зрителей всего мира есть шанс присоединиться к тому человеческому опыту, который я испытал на его съемках, и я этому очень счастлив.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Стивен Спилберг родился 18 декабря 1946 года в городе Цинцинатти, штат Охайо. В возрасте 11 лет снял свой первый любительский фильм. Работал на ТВ, в том числе на телесериале «Коломбо», пока в 1971 году ни снял первый прославивший его фильм - триллер «Дуэль». Спустя 4 года выступил автором мегахита «Челюсти», ставшего прообразом современного коммерческого блокбастера. С тех пор регулярно выпускал фильмы, как вошедшие в историю кино, так и ставшие кассовыми феноменами. Удостоился «Оскаров» за военные драмы «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана». Был женат на актрисе Эми Ирвинг (у них совместный ребенок), последние десятилетия — на актрисе Кейт Кейпшоу, с которой воспитал шестерых детей — как родных, так и усыновленных. Один из богатейших людей Голливуда, Спилберг заработал 250 миллионов долларов на картине «Парк юрского периода» и отказался от гонорара за «Список Шиндлера».

5 лучших фильмов Спилберга:

«Челюсти» (1975)

«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)

«Инопланетянин» (1982)

«Парк юрского периода» (1993)

«Список Шиндлера» (1993)