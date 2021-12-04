Раскрыты неизвестные подробности о молодой вдове Александра Градского

Марина Коташенко 17 лет прожила с композитором Фото: Борис КУДРЯВОВ

Александр Градский с четвертой избранницей Мариной Коташенко прожил 17 лет. Мэтр расписался с матерью своих младших детей за месяц до смерти. Вдова тяжело переносит смерть любимого мужа. Нелегко приходится и друзьям семьи. В память о композиторе они рассказали, какие отношения были между супругами.

Скоро исполнится девять дней с момента смерти Александра Градского. 72-летний певец скончался в 2:10 в ночь на 28 ноября. Смерть народного артиста сопровождалась целым рядом загадочных и даже мистических совпадений, о которых в интервью Никите Турчину рассказала молодая вдова Александра Борисовича.

Она стала четвертой женой мэтра. Почти 20 лет назад блондинка приехала покорять Москву из Киева. "Марина - такая вещь в себе. Не очень разговорчивая. Я считаю, что им обоим повезло, что они встретили друг друга", - рассказал Евгений Додолев в документальном фильме "Памяти Александра Градского", который был показан в эфире Первого канала.

А друг певца Анатолий Алешин уверен, что музыкант предчувствовал свою смерть. Потому и женился на Марине. "Он понял, что пришел момент, когда нужно гарантировать матери своих детей благополучие. Знаю по себе и по нему знаю, что нашим женам тяжело адаптироваться к реальной жизни, потому что они не работают. И его жены, насколько я знаю, по крайне мере, последняя, не работали. Она ведь жила в золотой клетке. Она была огорожена от всех неприятностей", - сообщил он в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ.

Коташенко встретила Александра Борисовича на улице. "Подъехал на машине к девушке, как мне показалось, небесной красоты. И решил: если я с ней не познакомлюсь, никогда себе этого не прощу! Хотя я был в тот момент не в лучшей форме - грязный, возвращался со стройки. Не испытывал никакой уверенности, что она захочет со мной знакомиться. И тогда я сказал сакраментальную фразу: «Девушка, у вас есть шанс прикоснуться к истории, к легенде то есть!» - и заржал, как бы стесняясь. Марина ухмыльнулась, поскольку не только не узнала меня в лицо, но и вообще не знала, кто такой Градский, однако взяла мой телефон. А через две недели перезвонила…" - рассказывал сам певец.

Марина позвонила не сразу, так как раздумывала. Ее смущала огромная разница в возрасте - 35 лет. Когда она позвонила Александру Борисовичу, тот сразу же позвал киевлянку на свидание, которое закончилось отношениями, рождением двоих наследников и официальным браком за месяц до смерти мэтра. Как известно, Коташенко родила от Градского двух детей. Сын Александр появился на свет в 2014 году, а Иван спустя четыре года.