Наталия Белохвостикова запретила оскандалившемуся зятю проститься с Владимиром Наумовым

Наталья Белохвостикова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Режиссер Владимир Наумов, скончавшийся 29 ноября в возрасте 93 лет, нашел свой последний приют на Новодевичьем кладбище. Хоронили знаменитого артиста тихо и по-семейному. Сын звезды просил публику с пониманием отнести к решению близких не устраивать пышное прощание. При этом стало известно, что Наталия Белохвостикова не хотела видеть на панихиде оскандалившегося зятя Александра Фарбера. За месяц до смерти Владимира Наумовича мужчина вынес на публику подробности личной жизни звездного семейства.

Владимира Наумова отпевали в Церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря. На церемонии прощания были лишь самые близкие. Похоронили мэтра на Новодевичьем кладбище. "Решили мы так: публичного прощания не будет, на похоронах будут только родные. Мы очень просим почтить память Владимира Наумовича без посещения похорон. Такова просьба семьи", - обратился перед похоронами сын артиста Алексей.

Причины и подробности смерти режиссера культовых фильмов "Тегеран-43", "Бег", "Легенда о Тиле" до сих пор не известны. Вдова Наталия Белохвостикова и дочь Наташа от любых комментариев отказываются.

Спустя три дня после похорон стало известно, что к могиле Наумова не пустили даже его зятя Александра Фарбера. В день похорон он отправился отдать дань уважения знаменитому тестю, но актера остановила охрана. Попрощаться с Наумовым мужчина смог только после того, как Белохвостикова покинула кладбище. "Горько, что я не смог проститься в Владимиром Наумовичем, потому что он играл большую роль в моей жизни", - сокрушается Александр.

Зять с внуком Наталии Белохвостиковой. Фото: кадр передачи "Ты не поверишь!", НТВ

За месяц до смерти кинорежиссера в его семье разразился грандиозный 45-летний актер заявил, что его выгнали за порог и не дают видеться с полуторагодовалым сыном Максимом. В своих бедах он винит тещу.

Артист поведал, что дежурит возле дома Белохвостиковой, чтобы увидеть собственного ребенка. "Дня четыре назад поймал их. Он, конечно, грустный, у него на лице какая-то тревога. Меня как отца заботит, как сейчас малыш. Похороны там, понимаете, что в квартире происходит. Малыш сидит, он же все это видит", - рассказал мужчина в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ.

В настоящее время Фарбер находится в состоянии развода с женой. Кроме этого Белохвостикова подала иск о защите чести и достоинства. Она требует компенсацию почти в 30 миллионов рублей.

Фарбер обвинил знаменитых родственников в том, что они разрушили его брак. "Сначала из дома пропали документы на ребенка, наш брачный договор и свидетельство о браке. Через какое-то время мне сообщили о разводе. Белохвостикова борется за свое счастье. А ее счастье состоит в том, чтобы дочь была рядом с ней без мужа", - жаловался актер.

По его словам, и жена, и теща плохо следят за полуторагодовалым Максимом. Якобы малышу небезопасно с ними находиться. "Мой малыш в квартире, где, возможно, имеется оружие, где по полу разбросаны таблетки. Недавно ребенка ошпарили кипятком! У него было отслоение кожи, сын покрылся волдырями. Мама облила его, бабушка же ходить не может. Я хочу немедленно спасти малыша. Это моя драма с двумя Наташами. А ведь Белохвостикова психически в очень плохом состоянии", - плакался мужчина в жилетку Андрею Малахову.

Фарбер признался, что до сих пор любит Наташу и во всем винит немощную тещу. "Белохвостикова - настоящий террорист, если с ней не поговорить, она потом не ответит. Я чувствовал себя вдовцом", - заявлял Александр.

Сама же дочь Белохвостиковой обвиняет мужа в злоупотреблении спиртным и рукоприкладстве. По словам Наташи, Фарбер бил ее при сыне Максиме.