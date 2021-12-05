Частный самолет в Мексику и шампанское рекой: Бритни Спирс отметила 40-летие на свободе

Бритни Спирс с размахом отметила 40-летие. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бритни Спирс с размахом отпраздновала 40-летие: в честь юбилея певица решила сбежать из США и отметить знаменательное собятие в Мексике. Артистка заказала частный самолет, на котором вместе с ней на мексиканский курорт улетел ее 27-летний бойфренд Сэм Асгари и самые близкие друзья. Кадрами вечеринки Бритни поделилась в Инстагарме.

Еще во время перелета Бритни разрезала именинный торт со своими инициалами. А вот от шампанского звезда отказалась, хотя для других оно в этот вечер лилось рекой. В финале праздника Сэм заказал для невесты фейерверк.

Артистка заказала частный самолет, на котором вместе с ней на мексиканский курорт улетел ее 27-летний бойфренд Сэм Асгари и самые близкие друзья. Фото: Инстаграм.

Напомним, в ноябре Суд Лос-Анджелеса вынес решение о прекращении опекунства над певицей ее отца. Джейми Спирс на протяжении 13 лет контролировал личную жизнь и финансы дочери. Бритни Спирс на заседании суда не присутствовала, но прокомментировала радостные новости в Инстгараме.

- Думаю, я буду плакать до конца дня! Это лучший день в моей жизни, - сообщила певица.

Джейми стал опекуном дочери после того, как суд признал ее частично недееспособной из-за проблем с наркотиками. Врачи опасались за ее душевное здоровье, Спирс была направлена на принудительно лечение. Кроме того, Бритни едва не лишили родительских прав – из-за наркотического опьянения она оставила без присмотра малолетних сыновей.

Кадрами вечеринки Бритни поделилась в Инстагарме. Фото: Инстаграм.

Новая волна общественного возмущения поднялась в июне этого года после того, как Бритни выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи и попросила судью прекратить опекунство ее отца над ней. Певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам, и что отец травмировал ее своим контролем. За любое неповиновение Джеймс отправлял ее в психиатрическую клинику, где ее пичкали нейролептиками. Поп-дива признается, что не заинтересована в продолжении карьеры. Ее единственное желание сейчас – родить ребенка от любимого мужчины и завести собственную семью.

- Мне поставили внутриматочную спираль, чтобы я не забеременела, - заявила Бритни. - Сейчас я хочу удалить ее, выйти замуж и родить ребенка, но команда опекунов не разрешает мне это сделать. Они не хотят, чтобы у меня были дети.

После того, как отец попросил суд прекратить его опеку, певица объявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари. В Инстаграме артистка опубликовала фото кольца с бриллиантом, которое ей подарил возлюбленный. Сейчас Бритни вовсю готовится к свадьбе. По слухам, юристы певицы готовят жесткий брачный контракт, чтобы защитить Бритни и ее состояние в случае развода.