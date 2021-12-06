Большинство россиян недостаточно осведомлены о донорстве костного мозга. Разрушаем мифы

Почти половина опрошенных оценили имеющуюся информацию о донорстве костного мозга как недостаточную

За последний год пользователи интернета более 40 тысяч раз вбили в поисковой строке запрос "Как стать донором костного мозга". Об этом свидетельствует сервис статистики Яндекса.

Поисковик выдает свыше шести тысяч ссылок на сайты различных некоммерческих организаций, служб крови и регистров потенциальных доноров. Но информации о донорстве костного мозга до сих пор недостаточно. Во всяком случае так заявила половина опрошенных в 2020 году Национальным фондом развития здравоохранения совместно с ВЦИОМ.

Более того, часто люди натыкаются на недостоверные данные по теме. Так, 66% опрошенных согласились с утверждением, что клетки костного мозга берутся из позвоночника, а 45% респондентов уверены - во время донации можно заразиться опасными заболеваниями. Еще 40% участников исследования считает, что процедура опасна для здоровья, а 39% - что донором может стать только близкий родственник.

Опровергнуть все эти мифы и ответить на интересующие потенциальных доноров вопросы поможет сайт km.dоstоvernozdrav.ru, созданный в рамках проекта "Достоверно о здоровье".

Здесь вы узнаете, как на самом деле проходит донация, как добавить свои данные в реестр потенциальных доноров и кому оказывается помощь.

В числе экспертов в видеоинтервью выступают ведущие специалисты: заместитель директора Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор медицинских наук Л. А. Габбасова и первый заместитель генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава РФ, главный внештатный специалист трансфузиолог Т. В. Гапонова.

Мероприятия соцпроекта Национального фонда развития здравоохранения "Достоверно о здоровье. Развитие основ медицинской грамотности и информационной культуры" реализуются при поддержке Фонда президентских грантов.