Яся скоро разучится ходить: трехлетняя девочка угасает на глазах

После долгих поисков причин болезни сказали свое слово генетики. Они нашли в ДНК девочки мутировавший ген. Диагноз Яси – спастическая гемиплегия

Две близняшки – две судьбы. Первый месяц своих крохотных жизней сестры Ярослава и Владислава с замечательной фамилией Забава провели под присмотром врачей - родились недоношенными. После выписки, казалось, все наладилось: обе уверенно прибавляли в весе и быстро нагнали сверстников. Мама нарадоваться не могла: ползать, ходить, говорить девочки начали вовремя и практически одновременно.

Но в 8 месяцев у одной из сестричек, Ярославы случился сильный приступ: резко подскочила температура, она перестала узнавать родных, страшно кричала. К утру все нормализовалось, и врачи просто не поняли, что было с ребенком. Однако приступы стали повторяться. Мама с дочкой побежали по врачам. Эпилепсия? Нет, этот диагноз не подтвердился. А что тогда? Непонятно.

После года жизни стали замечаться различия между сестренками. Если Влада бегала, прыгала, и кружилась вовсю, то Яся двигалась медленно, осторожно. Затем вовсе начался регресс. Яся перестала ходить самостоятельно, стоять без опоры. Ей стало трудно кушать самой, одеваться, появилась дрожь в руках.

После долгих поисков причин болезни сказали свое слово генетики. Они нашли в ДНК девочки мутировавший ген. Диагноз Яси – спастическая гемиплегия.

Сегодня малышке три года и она практически перестала ходить, ее икры сильно усохли.

Быстро устает, чувствует слабость.

- Она похожа на разряженную батарейку. Начинает играть, смеется, а потом раз – спинка согнулась, головка опустилась… - плачет мама.

При этом в интеллекте Ярослава ничем не уступает сестричке: так же болтает, рисует, собирает пазлы, любит наряжаться и играть в повара – сварит что-то, а потом угощает всех домочадцев и гостей. Очень общительная девочка. Вот только видится со сверстниками мало – в детский садик с сестренкой ходить не может, а на площадке ей за другими не угнаться. Владислава сестру, конечно, очень любит и сочувствует, но у нее своя, здоровая жизнь, и уходить она будет все дальше и дальше. Заболевание Ярославы, к сожалению, не лечится.

Но ей можно помочь. С помощью упражнений на специальном оборудовании, тщательно подобранной диеты, лекарственных препаратов, регулярной физиотерапии можно укрепить мышцы Ярославы, не дать им атрофироваться, а также снизить риск новых приступов. Курс реабилитации в столичном «Научно-практическом центре детской психоневрологии» стоит 250 тысяч рублей. Только вот у мамы близняшек, которая воспитывает их в одиночку, нет таких денег, а без восстановительного лечения малышка скоро совсем разучится ходить.

Помогите Ярославе снова встать на ноги и если не догнать сестренку, то хотя бы не сильно отстать от нее!

Звоните: +7 (499) 500-14-15

Пишите: info@life-line.ru

Помочь Ясе можно, отправив со своего телефона смс с текстом: life [пробел] cумма, например life 200 на номер 3116.

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Благотворительное пожертвование на лечение Забавы Ярославы