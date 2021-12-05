В Венгрии сравнили пять вакцин от коронавируса: «Спутник V» надежнее всех

Чтобы не умереть от коронавируса, надежнее всего прививаться “Спутником V” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгерские ученые сравнили эффективность пяти вакцин от коронавируса - в том числе и российского “Спутника V». Исследование уникальное: у медиков Венгрии идеальная база для сбора статистики – в стране одновременно делали прививки пятью разными вакцинами. Масштаб тоже впечатляет: в исследовании приняли участие 3,7 миллиона человек разного возраста, от 16 до восьмидесяти с лишним. Среди них 820,5 тысяч были привиты российской вакциной, остальные – западными и китайской.

Главный вывод: чтобы не умереть от коронавируса, надежнее всего прививаться “Спутником V”, именно он эффективнее остальных вакцин защищает от летального исхода (см. таблицу). Во многих возрастных группах – от 16 до 54 лет, а также старше 85 лет – вообще не зафиксировано ни одного смертельного случая у людей, привитых российским препаратом. В среднем же эффектвность 98%. При этом по защите от самого факта заражения коронавирусом, независимо от тяжести болезни, лучший показатель у «Модерны», 88%, «Спутник» на втором месте.

- Наше исследование – первое, показывающее эффективность “Спутника V” в реальных условиях и на таком большом количестве участников, - подчеркивают Золтан Волко, Золтан Кисс, Аттила Мисета и их соавторы.

При этом все вакцины хороши и все реально защищают – еще одно важное заключение медиков. За время исследования, с января по июнь, в Венгрии зафиксирована 371 тысяча случаев коронавируса среди непривитых людей, 13,5 тысяч из них умерли. У вакцинированных за те же полгода – 6,9 тысяч заражений и 553 летальных исхода.

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