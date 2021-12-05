Валерий Леонтьев оправился после тяжёлой операции

Валерий Яковлевич был в прекрасном настроении, осыпал комплиментами и поцелуями постройневшую Лолиту Фото: Иван МАКЕЕВ

Непростой период был в последнее время у любимца публики «Казановы».

Валерий Яковлевич Леонтьев последние полгода почти не появлялся на светских раутах.

И вот кумир миллионов приехал на юбилейную «Песню года». Как всегда, эпатажный и яркий. В леопардовом пиджаке и кожаных брюках.

Валерий Яковлевич был в прекрасном настроении, осыпал комплиментами и поцелуями постройневшую Лолиту.

Как выяснилось, у Валерия Яковлевича в последнее время были проблемы со здоровьем. 72-летний артист восстанавливал силы после двух тяжёлых операций.

72-летний артист появился в свете впервые за последние полгода Фото: Иван МАКЕЕВ

- В марте Леонтьеву оперировали глаза, поэтому он пока воздерживается от выходов в свет. А до этого (минувшей зимой) у него была тяжёлая операция на ноги. Больные колени его беспокоят с начала «нулевых». Тогда во время концерта, исполняя сложные танцевальные «па», он повредил сначала мениск на одной ноге, потом вскоре и на второй. Видимо, старые травмы дали о себе знать, - говорят близкие певца.

Впрочем, сейчас артист выглядит прекрасно и уже вернулся к концертной деятельности. У маэстро большой коллектив, за время пандемии он сумел его сохранить. Даже, когда не было концертов, Леонтьев поддерживал рублем свою группу.

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