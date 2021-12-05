В Истре построят технолицей имени Владимира Долгих при поддержке «Норникеля»

По плану проекта первые ученики войдут в стены учебного заведения в сентябре 2024 года. Фото Ольга Лобачева

Первый камень в основание лицея заложили внук экс-сенатора и бывшего главы Норильского комбината Владимир Долгих, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и президент «Норникеля» Владимир Потанин.

5 декабря в Павловской слободе (Истринский район) был дан старт строительству Областного технологического лицея, которому будет присвоено имя дважды Героя Социалистического Труда, участника Великой Отечественной войны, бывшего директора Норильского горно-металлургического комбината и экс-сенатора Владимира Ивановича Долгих. Торжественная церемония закладки первого камня состоялась в символичную дату — 97-ой день рождения героя.

Идея строительства такого учебного заведения, по признанию семьи Владимира Долгих, принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«Мы от всей нашей семьи Долгих и от Владимира Ивановича хотим выразить искреннюю благодарность за эту инициативу. Одной из главных задач Владимир Иванович считал передачу накопленного опыта и знаний будущим поколениям. В последние периоды своей жизни, уже занимаясь общественно-политической работой, Владимир Иванович много уделял вопросам воспитания молодежи. И в этой связи создание учебного заведения под его именем явилось бы, наверное, лучшим подарком для него, сохраняющим память о его жизненном пути», — рассказал внук Владимира Ивановича, Владимир Долгих.

Идея строительства принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Фото Ольга Лобачева

Губернатор Подмосковья выразил надежду на то, что открытие технологического лицея сможет помочь росту высококвалифицированных кадров в области инженерии, IT-технологий и других специальностей, способствующих развитию технологий.

«Здесь будет место для того, чтобы ребята с разных уголков страны приезжали и могли жить, будет предусмотрено всё для учителей. Это очень ответственное дело, большой масштабный проект», — подчеркнул Андрей Воробьёв. — «Я хотел бы поблагодарить Владимира Олеговича Потанина, он с первого дня сказал "Я рядом" и сегодня он здесь, Владимира Георгиевича, внука Владимира Ивановича, с которым мы эту идею варили, и всю семью, с которой он советовался».

В Истре построят технолицей имени Владимира Долгих при поддержке «Норникеля». Фото Ольга Лобачева

Руководство ГМК «Норникель» с энтузиазмом поддержало идею строительства технолицея в Павловской слободе.

«Для меня особенно символично, что этот человек внес огромный вклад в развитие Норильского промышленного района, в то, что тогда еще не называлось компанией «Норильский никель», а было Норильским комбинатом», — рассказал на торжественной церемонии президент компании Владимир Потанин. — «При нем случилось очень много нового и важного: комбинату была дана вторая жизнь в связи открытием и освоением Талнахского месторождения, была построена первая электростанция на газе, введена первая ГЭС. Мне кажется, что это очень подходящий и вдохновляющий пример для молодых ребят и девчонок, которые будут учиться этой школе», — отметил на торжественной церемонии Владимир Потанин.

По плану проекта первые ученики войдут в стены учебного заведения в сентябре 2024 года. Кроме того, подобный проект планируется построить и в Норильске. «Когда Андрей Юрьевич поделился идеей создания такого проекта здесь, мы посмотрели его и нам он очень понравился. И мы решили, что было бы полезно сделать в Норильске такую же школу — с точки зрения опять же подготовки кадров, дефицит которых мы все больше и больше испытываем в регионе. Ну и, конечно, на родине боевой славы Владимира Ивановича Долгих сделать проект его имени было бы очень уместно», — добавил глава «Норникеля».