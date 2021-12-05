Украина готовится отвоевать Донбасс, из-за ковида мозг стареет на 8 лет, США хотят сорвать Олимпиаду в Китае

1 место. Александр Градский: Я всех считаю дерьмом, но не называю конкретно кого. Пусть думают, что это я про других (слушать)

2 место. «Первый канал» закрыл «Поле чудес». Но Якубович без работы не останется (слушать)

3 место. Плохое не украдут. Топ-10 фильмов, которые чаще всего скачивают нелегально (слушать)

4 место. Украина готовится отвоевать Донбасс (слушать)

5 место. Ася Казанцева: После перенесенного коронавируса мозг стареет на 8 лет (слушать)

6 место. Русские робинзоны: шесть лет в ледяном аду (слушать)

7 место. Полковник Баранец: Обещание НАТО отправить войска на помощь Украине в случае нападения России - лукавая пропаганда (слушать)

8 место. Валерий Кипелов из-за ковида стал забывать тексты песен (слушать)

9 место. Как подростку стать лидером (слушать)

10 место. Сергей Марков: Американцы устроят войну на Донбассе в середине января, чтобы сорвать Олимпийские игры в Китае (слушать)