Анекдоты: Только в «черную пятницу» вы можете купить два ненужных товара по цене одного!

Моя жена хотела, чтобы я приготовил ей сюрприз на ее день рождения.
Поэтому в этот день я позвонил ей из Таиланда и поздравил с днюхой!
* * *
Маленькие хитрости: если сосиски отварить с кубиком говяжьего бульона, то они будут пахнуть мясом.
* * *
- Почему у тебя такой крепкий иммунитет?
- Я всю жизнь провел с разными заразами.
* * *
«Вот поперло, так поперло» - подумала собака Баскервилей, увидев, что вслед за Герасимом по тропинке уныло топает академик Павлов…
* * *
- И не щадите живота своего!..
- Товарищ майор, это вы сейчас нам как героям или про нашу столовую?
* * *
Женщина посещает мужа в тюрьме.
- Ну как живете? Денег хватает? - интересуется заключенный.
- Не переживай, милый, все у нас в порядке. За твою поимку нам столько заплатили, что мы ни в чем не нуждаемся.
* * *
- Не знаю, как там в Индии, а в Африке с помощью пойманной обезьяны ищут воду. Кормят ее солью, отпускают и следят, куда поскачет.
- Откуда у них соль?
- Находят с помощью обезьян. Дают обезьяне бутылку текилы и лимон и следят, куда она поскачет.
* * *
Зарождается новый вид - хоум сапиенс. Человек, работающий на удаленке, общающийся только с доставщиками.
* * *
- У нас вся деревня грибами отравилась.
- Как, сразу все?!
- Ну... Сперва один. А потом на поминках односельчане доели оставшиеся.
* * *
Кстати, о законодательных инициативах. Я думаю, не совсем корректно в новостях указывать города, в которых произошла расчлененка: это бросает тень на петербуржцев.
* * *
В прошлый Новый год отказался от оливье. В этот попробую от мандаринок отказаться - надо же выяснить, отчего мне так плохо 1 января.
* * *
- Сегодня мы празднуем очередную годовщину победы над немецко-фашистскими захватчиками...
- Гражданин, пройдемте, вы арестованы.
- Но за что?!
- За упоминание национальности преступников!