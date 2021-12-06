Анекдоты: Только в «черную пятницу» вы можете купить два ненужных товара по цене одного!

Моя жена хотела, чтобы я приготовил ей сюрприз на ее день рождения.

Поэтому в этот день я позвонил ей из Таиланда и поздравил с днюхой!

* * *

Маленькие хитрости: если сосиски отварить с кубиком говяжьего бульона, то они будут пахнуть мясом.

* * *

- Почему у тебя такой крепкий иммунитет?

- Я всю жизнь провел с разными заразами.

* * *

«Вот поперло, так поперло» - подумала собака Баскервилей, увидев, что вслед за Герасимом по тропинке уныло топает академик Павлов…

* * *

- И не щадите живота своего!..

- Товарищ майор, это вы сейчас нам как героям или про нашу столовую?

* * *

Женщина посещает мужа в тюрьме.

- Ну как живете? Денег хватает? - интересуется заключенный.

- Не переживай, милый, все у нас в порядке. За твою поимку нам столько заплатили, что мы ни в чем не нуждаемся.

* * *

- Не знаю, как там в Индии, а в Африке с помощью пойманной обезьяны ищут воду. Кормят ее солью, отпускают и следят, куда поскачет.

- Откуда у них соль?

- Находят с помощью обезьян. Дают обезьяне бутылку текилы и лимон и следят, куда она поскачет.

* * *

Зарождается новый вид - хоум сапиенс. Человек, работающий на удаленке, общающийся только с доставщиками.

* * *

- У нас вся деревня грибами отравилась.

- Как, сразу все?!

- Ну... Сперва один. А потом на поминках односельчане доели оставшиеся.

* * *

Кстати, о законодательных инициативах. Я думаю, не совсем корректно в новостях указывать города, в которых произошла расчлененка: это бросает тень на петербуржцев.

* * *

В прошлый Новый год отказался от оливье. В этот попробую от мандаринок отказаться - надо же выяснить, отчего мне так плохо 1 января.

* * *

- Сегодня мы празднуем очередную годовщину победы над немецко-фашистскими захватчиками...

- Гражданин, пройдемте, вы арестованы.

- Но за что?!

- За упоминание национальности преступников!