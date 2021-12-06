Странный вид уехавшей из России Ксении Собчак вызвал оторопь

Ксения Собчак - известная модница. Фото: Instagram.com

Ксения Собчак - известная модница. Телеведущая часто выходит в свет в нарядах, которые не каждый решится надеть. На днях жена режиссера Константина Богомолова появилась в неожиданном образе, вызвав оторопь.

Ксения Собчак не устает поражать публику. Многие знают, что телеведущая выбирает для выхода в свет модные и неоднозначные вещи. Чем необычнее вещь, тем больше вероятность, что она окажется в гардеробе жены Константина Богомолова. Однако иногда и с Ксенией случаются казусы.

На днях поклонники были изрядно удивлены странным видом теледивы. Она вышла в свет в элегантном брючном костюме, дополнив его кружевным чепцом черного цвета.

Ксения Собчак не устает поражать публику. Фото: Instagram.com

Сраженные наповал фолловеры не устают оставлять сообщения в блоге любимицы. "Когда не успела помыть голову", "Отличная альтернатива шапочке из фольги", "Очень гламурная плавательная шапочка!", "Что вообще происходит?", "Ксения, иногда, мне кажется, вы совсем не смотрите в зеркало...", "Что за нелепая штука на голове?", "Это просто выглядит смешно", "Чепчик милый", "Краше только в гробу была на собственной второй свадебке", - дивятся подписчики.

Что касается Ксении, то она никак не отреагировала на колке комментарии. В настоящее время знаменитость уехала из России. Вместе с мужем она сбежала из снежной и морозной Москвы в Нью-Йорк. Именно этот город на берегу Атлантического океана звезда назвала самым любимым. Рассказывая о своей поездке, Ксения также отметила, что готова дать много советов по интересным местам Нью-Йорка.