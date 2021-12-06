Вопрос дня: Какие у вас планы в связи со снежной зимой? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей ТУМАНОВ, экс-депутат Госдумы:

- Меня снег только радует. С началом снегопада я разоблачал фейки про штрафы для садоводов, не чистящих снег, и «снеговую полицию». Сам я уже за расчистку взялся. Лопата снеговая в машине у меня всегда, в нашем городском дворе дворник-узбек меня в пример ставит остальным: вот, говорит, хорош человек, лопата носит.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, ведущий специалист Мосметеобюро:

- Построила планы на зиму, приехала на дачу и увидела, что растения, которые я укрывала, опасаясь, что они подмерзнут, уже в снежных шапках. От 15-градусных морозов, которые нас ждут в декабре, этот снег убережет. И мы точно войдем со снегом в Новый год. Я много хожу по лесу - сейчас это удовольствие, а было грязно и темно, но теперь лес стоит прозрачный из-за снега.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:

- Мои снежные забавы остались в буйной юности. Хорошо ли пишутся стихи под снегопад? Они Пастернаком хорошо писались: «Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день...» Видеть в природе прелесть этого - талант. В феврале этот снег надоест всем, а сейчас он - только радость и ребятишкам, и мне, пусть автолюбители и ворчат. Но снежную бабу во дворе поставлю вряд ли, а ведь бывало...

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор, меценат:

- Я живу на берегу озера под Всеволожском. В эти дни расчистили от снега лед, будем в хоккей играть с соседями, у нас команда тут почти профессиональная. Лыжню, как человек, родившийся в Сибири, я уже проторил, но ее опять засыпало, вечером пойдем по новой прокладывать.

Татьяна ВИЗБОР, бард, ведущая:

- Отец меня на горные лыжи ставил, в обучении пошел по спартанскому пути. Лыжи были «Слалом», советские, деревянные. Когда я ехала в реку и не смогла повернуть, мое обучение закончилось. И сейчас за городом не катаюсь, только если приезжаю к друзьям на теплую хорошую дачу, где зима, которую я не терплю, переживается легче.

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер, блогер:

- Много снега - много хлеба. Чем больше, тем лучше. Главное, чтобы равномерно. Мы вот сейчас в поля сходили, нарадоваться не могли. А у деревни нашей есть свой пруд, мы у него и горку уже залили, и лыжню проложили. У нас есть даже свой тракторный биатлон. Но я не спортсмен, мне нравится больше лопатой кидать - и мышцы, и легкие в тонусе. Вообще зима в деревне - это вечная ценность.