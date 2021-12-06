Детский «Дом Периньон», латышский стрелок Каспаров и служащие, которые хрюкнули в чернильницы

Виктория Нуланд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неутомимый в борьбе с вредными излишествами лидер «Трезвой России» Б. Ш. (Султан) Хамзаев предложил переименовать «Детское шампанское». Он отметил, что хотя этот напиток и является безалкогольным, но способствует приучению детей к настоящему шипучему вину, что не может быть терпимо. Поэтому следует назвать его таким образом, чтобы дети не могли увидеть связь между вкусным лимонадом и опасным шампанским.

Можно и переименовать, причем сразу в двух вариантах. Девочкам предложить «Детскую Вдову Клико», а мальчикам - «Детский Дом Периньон». Тут они ни за что не догадаются.

Вообще же деятельность т. Хамзаева, вызывающая явные ассоциации с лекциями д-ра Александра Батека «Объявим войну не на жизнь, а на смерть демону алкоголя, который каждый день губит наших лучших людей», вызывает некоторые вопросы. Посмотрим на лучших людей братской Украины.

Султан Хамзаев Фото: Twitter.com

Бывший президент П. А. Порошенко неустанно воевал с Ивашкой Хмельницким, тогда как его преемник В. А. Зеленский чужд этой обидной слабости. Однако в смысле полезности безалкогольный Зеленский вряд ли лучше алкогольного Порошенко. Пожалуй, что даже и сильно хуже. Пьяный проспится (хотя бы в теории), а кавээнщик - никогда.

Впрочем, товарищ госсекретаря США В. Нуланд, будучи знатоком восточнославянской души, считает, что оба лучше. Выступая онлайн на Киевском форуме безопасности, она отметила, что многие россияне хотят оказаться на месте украинцев. И даже более того: «Жители России хотели бы видеть в своей стране события, происходящие на Украине».

Скорее всего, Нуланд, побывавшая в октябре с. г. в Москве, пообщалась там не только с официальными лицами, чьей информации она обоснованно не доверяет, но и тайно встречалась с безусловно заслуживающими доверия иноагентами. Они и сами хотели бы видеть в России события, происходящие на Украине, и полагают, что российские ширнармассы мечтают о том же.

Гроссмейстер как залог американской демократии

Гроссмейстер Г. К. Каспаров тоже считает, что российские оппозиционеры могут принести много пользы США. Находясь с 2017 г. «на переднем крае борьбы за сохранение американской демократии», он отметил, что «зарубежные диссиденты видят угрозы демократии такими, какие они есть. Их можно назвать мировыми экспертами в том, как авторитарные тенденции распространяются в обществе и как рушатся демократические институты».

Различными объединительными демократическими инициативами гроссмейстер занимается уже более тридцати лет - сразу с того времени, как он покинул ЦК ВЛКСМ. Не сказать, чтобы он за это время сильно преуспел - не только народ бестолков, но и оппозиция крайне бестолкова, и даже западные спонсоры тоже бестолковы. Но негоже опускать руки, тем более сейчас, когда Д. Байден созывает всемирный форум демократических стран. Тут самое время предложить демократиям свою помощь - авось, хоть на этот раз к гроссмейстеру прислушаются.

А в качестве решающего аргумента можно указать американцам, какую важную роль в строительстве социализма в СССР сыграли такие зарубежные диссиденты, как Бела Кун, Карл Радек и разные прочие латышские стрелки. За мелкий прайс они могут сделать великие дела.

Гарри Каспаров Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Аттракцион «Два - губернаторы - два»

Строг оказался и премьер М. В. Мишустин, следивший за благочинием среди участников заседания Комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Премьер обратился к Г. О. Грефу, прервав его поучительный рассказ о новых решениях для бизнеса: «Я смотрел на двух губернаторов, рядом сидели, они, во время того как вы говорили, хихикали. Да. Вот извините за это слово. Но я так и скажу. Никитин и прочие».

Губернаторы А. А. Алиханов (Калининград) и А. С. Никитин (Новгород) уподобились совслужащим города N, слушавшим, что говорит регистратор загса И. М. Воробьянинов: «Очень, оч-чень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов. Очень, оч-чень приятно». Вместо того чтобы отлить эту речь в граните, они захрюкали в чернильницы. Может быть, и самого Мишустина при слушании речи подмывало захрюкать, но истинный политик должен подавлять в себе такие соблазны - «Учитесь властвовать собою». Молодые же губернаторы этому делу еще не выучены.

Премьер-министр Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смежники, ваш выход!

Но учиться никогда не поздно. Поскольку визовая война между РФ и США привела к острой нехватке прислуги в обоих посольствах, и в Москве, и в Вашингтоне, посол США Салливан стал осваивать работу полотера и технику составления растворов для чистки посольских отхожих мест. Поскольку у нас те же проблемы, вероятно, и посол А. И. Антонов осваивает смежные профессии. Работа полотера может заменять утреннюю гимнастику. Это вроде бега на коньках, только к ногам привязываются не лезвия, а щетки. Что же до бинарных смесей для нужника, то С. В. Лавров, чтобы расположить к себе Салливана и растопить лед, может начинать беседу с приветствия «Ты не бойся меня, туалетный работник». То же может делать и госсекретарь Блинкен при беседе с Антоновым. Доверительность - главное в посольской службе.