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Звезды5 декабря 2021 21:35

Маргарита Суханкина родила мертвого ребенка на восьмом месяце беременности

Певица рассказала, что врачи выдавливали из нее малыша руками
Ирина СУХАНОВА
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Маргарита Суханкина пережила страшное горе.

Маргарита Суханкина пережила страшное горе.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-солистка группы «Мираж» рассказала об одном из самых трагических периодов своей жизни. Певица очень хотела стать мамой, но обе ее беременности закончились трагедией. В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» артистка призналась, что ее муж очень сильно пил и не хотел детей. Когда он узнал, что Маргарита забеременела, то заставил ее сделать аборт

По словам Суханкиной, муж-алкоголик ударился в истерику и грозился бросить ее одну с новорожденным на руках. Супруг пугал певицу, что у нее «родится дебил», потому что прежде чем зачать ребенка, ему надо «почиститься» от алкогольной зависимости. Суханкина не выдержала давления и прервала беременность, хотя врачи уверяли ее, что с ее ребенком все в порядке.

Когда артистка забеременела во второй раз, то решила во что бы то ни стало родить. Но беременность закончилась несчастьем: ее ребенок умер. На восьмом месяце у нее начались серьезные осложнения, малыш в утробе не дышал. Перепуганная Суханкина вызвала скорую. В больнице врачи сообщили ей печальную новость о смерти ее неродившегося малыша.

- Мне сказали: «Ваш ребеночек умер, помогите нам родить». Я просто упала в обморок. Врач легла мне на живот, выдавливала ребенка. Она пыталась мне его показать, я отвернулась, потому что поняла, что буду видеть его во сне всю оставшуюся жизнь, - со слезами на глазах рассказала Маргарита.

В 2013 году певица взяла из детдома двоих детей. Ее дочке Валерии было три года, а сыну Сергею — четыре. Фото: Инстаграм.

В 2013 году певица взяла из детдома двоих детей. Ее дочке Валерии было три года, а сыну Сергею — четыре. Фото: Инстаграм.

В 2013 году певица взяла из детдома мальчика и девочку. Ее дочке Валерии было три года, а сыну Сергею - четыре. Перед тем, как решиться на усыновление, Суханкина посоветовалась со своими родителями.

- Мы как-то с мамой сидели и смотрели одну из программ про деток. Мне на тот момент уже запретили рожать – уже были проблемы по здоровью. Сказали: «Забудь! Либо суррогатное материнство, либо как-то еще, но сама ты не выносишь». Это было как приговор, потому что материнский инстинкт во мне кричал, - вспоминает 57-летняя певица.

Родители Маргариты поддержали ее решение. Певица очень хотела удочерить девочку, но никак не могла ее найти. Однажды она увидела по телевизору сюжет про своих будущих детей — Валерию и Сергея. Их отца и мать лишили родительских прав, и малыши попали в детский дом. Артистка поехала за детьми в Тюмень и поняла, что обязательно должна стать им мамой.

Несколько лет назад один из телеканалов разыскал биологических родителей Леры и Сережи и снял их в ток-шоу. По словам Маргариты, она хорошо подготовилась к этому испытанию и предупредила своих детей.

- Это была искусственно созданная ситуация. Страха у меня не было. Я собирала каждую бумажку. На каждый чих у меня был документ. Когда детям было 9 и 10 лет, я с ними поговорила. Все им рассказала, - вспоминает артистка.

Певица предложила сыну и дочке увидеться с отцом и матерью, но они не захотели. Сейчас их родителей уже нет в живых.

- Сейчас их биологических родителей уже нет в живых. Мама выпила и замерзла, а папа залез в какой-то дом, когда вышел из тюрьмы. Его ударило током насмерть. Сын сразу сказал, что не хочет увидеть своих родителей. Прямо ни секунды не задумывался, - призналась певица.

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