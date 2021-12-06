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Звезды5 декабря 2021 22:30

Исполнитель хита "Не сыпь мне соль на рану" Вячеслав Добрынин стал неузнаваем после инсульта

Композитор довел публику до слез своим признанием
Ольга ЛИБГАРДТ
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Композитор довел публику до слез своим признанием

Композитор довел публику до слез своим признанием

Фото: Евгения ГУСЕВА

Вячеслав Добрынин впервые за долгое время появился на публике. В 2018 году композитор перенес инсульт, тяжело восстанавливается по сей день. Он попросил у всех прощения за невнятную речь, чем довел поклонников до слез.

Вячеслав Добрынин поразил публику внешним видом. Знаменитый музыкант сейчас крайне редко выходит в свет, многие его не узнали. А после признания звезды многое его поклонники не могут сдержать слез, о чем и делятся в соцсетях.

"Заранее прошу прощения, что я говорю не очень уверенно. Восстанавливаюсь после тяжелой болезни. Впервые за два года я вошел в студию. То, что здесь происходит - для меня праздник", - сказал Вячеслав Григорьевич в шоу "Суперстар. Возвращение" на телеканале НТВ.

Фото: телепередача "Суперстар. Возвращение", НТВ

Фото: телепередача "Суперстар. Возвращение", НТВ

75-летнему композитору был посвящен целый выпуск программы. Когда-то его называли "мистер-шлягер", ведь его песни всегда становились хитами. "Синий туман", "Не сыпь мне соль на рану", "Незабудка" - артист написал около 1000 песен.

Напомним, в 2018 году артиста экстренно госпитализировали в клинику. Тогда поползли слухи о том, что у звезды случился инсульт. Музыканту потребовалась долгая реабилитация.

Добрынин признавался, что перестал посещать светские мероприятия и пить спиртные напитки. Если раньше он позволял себе ложиться спать под утро, а потом спать о обеда, то теперь живет по строгому режиму дня. Правильно питается. "У меня была борьба за здоровье, возраст, сами понимаете. Надо было пройти это испытание", - вспоминал Добрынин.

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