Альпинист ждал 8 лет, чтобы получить часть клада, который он нашел на Монблане Фото: REUTERS

Французский альпинист, чье имя не раскрывается, еще 8 лет назад нашел настоящий клад. Но свою долю сокровищ он смог получить только сейчас.

Оказывается, и в XXI веке возможны истории с кладами. Правда, в случае сокровищ с Монблана это не был сундук с золотыми монетами, все выглядело несколько прозаичней. В 2013 году альпинист, совершавший восхождение на Монблан, нашел пакетики с драгоценностями: рубинами, сапфирами и изумрудами. На упаковках еще можно было разглядеть надпись «Сделано в Индии».

Мужчина собрал все пакетики и по возвращении из похода добросовестно отнес их в полицию — как того требует французский закон. По правилам нужно подождать, не найдутся ли владельцы клада, причем ждать полагается 8 лет. Французы делали запросы в Индию, но ни к чему существенному это не привело. Когда стало ясно, что камни бесхозные, их поделили между альпинистом и коммунной Шамони, на чьей территории была совершена находка. Кладоискателю досталось драгоценностей примерно на 150 тысяч евро, это около 12,7 млн рублей.

Остается вопрос — откуда на заснеженной вершине взялись драгоценные камни из Индии? Достоверного ответа на этот вопрос никто не знает, но есть волне правдоподобная версия. Дело в том, что в середине прошлого века (в 1950-м и 1966-м, если быть точным) в Альпах разбились два пассажирских самолета из Индии. Изучив списки пассажиров, французские власти пришли к выводу, что, скорее всего, камни принадлежали одному из пассажиров рейса Бомбей (теперь этот город называется Мумбаи) — Нью-Йорк. Но наследников у мужчины не осталось.

В пользу этой версии говорит тот факт, что альпинисты много раз находили в районе высшей точки Альп обломки самолетов и человеческие останки. За год до обнаружения клада с драгоценными камнями альпинисты наткнулись на мешок с дипломатической почтой из Индии. Тогда корреспонденцию передали посольству страны в Париже — не вскрывая.

Что же касается законопослушного кладоискателя, он несколько раз подчеркивал, что желает сохранить инкогнито, так что информации о том, куда он потратит свалившиеся на него деньги, нет.